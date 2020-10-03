В Улан-Удэ установили знак «лежачий полицейский», за которым ничего нет

Скорее всего, дело не в забывчивости, а в экономии



С началом учебной поры родители учеников все большее внимание уделяют безопасности детей на дорогах. Так, жители домов на ул. Гвардейской (п. Аршан) обратились в правоохранительные и контролирующие органы с жалобой на автомобилистов, гоняющих по улице, где в 2019 году был сделан ремонт.



- Рядом с дорогой расположена школа-интернат №28, но автомобили превышают скорость, не обращая внимания на дорожные знаки, - жалуются улан-удэнцы. - И только по счастливой случайности здесь еще не произошло трагедии.



Парадокс - пока дорога была разбитая, дети не так сильно рисковали попасть под колеса машин, поскольку их скорость ранее была черепашьей. Но все изменилось после ремонта. Причем дорожники, установив на ул. Гвардейской знак «искусственная неровность», забыли положить самого «лежачего полицейского».



Скорее всего, дело не в забывчивости, а в экономии. Хотя по проекту на дороге должна находиться искусственная неровность. Сегодня же ничего не значащий и, по сути, вводящий в заблуждение знак автомобилисты даже не замечают. И только ускоряются, поскольку видят, что на самом деле никакого «лежачего полицейского» нет.



- Подобное игнорирование безопасности детей возмутительно, - жалуются жильцы окрестных домов.



Как сообщил эксперт в области дорожной безопасности Саян Будаев, данный дорожный участок на ул. Гвардейской принят муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик».



- По моим сведениям, УГИБДД МВД не принимало участие в приемке работ, иначе дорога вряд ли была бы принята в эксплуатацию, - сообщил эксперт. И выразил надежду, что власти отреагируют на жалобу жителей, поскольку «лучше заблаговременно не допускать тяжких ДТП, не дожидаясь, когда рядом с дорогой начнут появляться памятники».



Напомним, что жители ул. Гвардейской ранее неоднократно жаловались на плохую работу дорожников при ремонте дорог на Аршане. В частности, в популярном паблике «Аноним 03» выкладывались фото укладки асфальта прямо на песок, без положенной по стандартам щебеночной прослойки.



Как «Номер один» уже сообщал, тендер на ремонт Гвардейской в прошлом году выиграло ООО «Нардеван-Строй». Эта фирма победила на торгах, снизив стартовую стоимость контракта с 88 до 87 млн рублей. При этом к работе фирмы высказывались ряд серьезных претензий, в частности, за ремонт ул. Кузнецкой в 2017 году. Тогда компанию заставили заново переложить часть уже уложенного асфальта. Чуть позже из-за этой же улицы разразился еще один скандал. Эксперты ОНФ Бурятии заявили, что подрядчик сделал ширину дороги на метр меньше, а заказчик, избегая проблем, переписал техническое задание под уже выполненные работы.



Дмитрий Родионов, «Номер один».