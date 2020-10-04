В Бурятии процветает рынок омуля и омулевой продукции

Ситуация с байкальским эндемиком вновь встревожила Москву



Сегодня купить запретный деликатес можно как через соцсети и Интернет, так и вживую – с рук. Что за омуль, на каком основании продается – таких вопросов никто из покупателей, как правило, не задает. Сведения о том, что принятые надзорные меры не дали результатов, наконец-то добрались до федерального центра.



РФ сделала «омулевый» каминг аут



В центральном офисе Росрыболовства 24 сентября прошло совещание по, как выразилось ведомство, «выработке дополнительных мер, направленных на повышение запасов байкальского омуля в озере Байкал и недопущение незаконного оборота продукции из него». Его вел замминистра сельского хозяйства России Илья Шестаков (он же руководитель Росрыболовства).



В конце сентября-2020 в Москве вынужденно признали – браконьерский лов байкальского омуля продолжается. Это очень печальное событие. Не то что Москва признала (там давно следовало сделать этот каминг аут), а то, что сонм силовых структур, на содержание коих тратятся гигантские суммы денег налогоплательщиков, не смог или не шибко захотел сломать хребет «байкальскому» браконьерству.



Между тем истекает третий (!) год с момента сурового, как казалось сначала, ужесточения борьбы за омуль.



«Несмотря на все принимаемые меры по пресечению браконьерства, в розничной продаже омуль по-прежнему встречается. Лазейкой в действующем законодательстве остается возможность реализации омуля в том числе представителями коренных малочисленных народов Севера (КМНС. – Прим. ред.), имеющими квоту на его вылов», - сообщил сайт ведомства.



Илья Шестаков заявил, что зачастую браконьерский байкальский омуль продается под видом другой продукции. В том числе Росрыболовство констатировало, что «квота на вылов байкальского омуля для КМНС составляет всего 55 тонн, при этом его оборот по выданным ветеринарно-сопроводительным документам, согласно информации служб ветеринарии и Россельхознадзора, составляет более 200 тонн».



Сегодня уже можно честно признать – в противостоянии между «байкальскими» браконьерами и омулем последний проиграл.



Готовы продать даже флягу икры



- В Чите и в этом году, пожалуйста, на рынке – омулевая икра. Без проблем можно купить. Я вопрос задал продавщице, а могу у вас ведро икры купить? Отвечает, без проблем, хотите флягу - и флягу продадим. Раз она в Чите продается, значит, каким-то образом с Байкала ушла? Я во вкусе омулевой икры разбираюсь. Это была абсолютно свежая икра, - рассказал о реалиях Забайкальского края Константин Логинов, много лет проработавший в органах рыбоохраны.



Цена омулевой икры в Чите составляет 4,5 тыс. рублей за килограмм. Омуль тоже есть.

- Причем есть и посольский, и селенгинский, малосольный, свежеразделанный. Видно, что выловлен недавно, только созрел, - говорит наш собеседник.



Как он отметил, с годами цены на омулевую продукцию растут – браконьеры закладывают в цену свои повысившиеся риски. А уменьшилось ли на рынке предложение омуля? Может быть, и уменьшилось, но ненамного.



- Выход из этого, я считаю, состоит в замене кадрового состава Ангаро-Байкальского ТУ Росрыболовства (рыбоохрана. – Прим. ред.), привлечении новых людей, специалистов. Я же слежу за ситуацией, как специалист, и, насколько знаю, настоящей действенной программы по выходу из сложившейся ситуации АБТУР не имеет и создать ее некому. И еще убежден, что в современных условиях невозможно в таких больших масштабах нелегально ловить байкальский омуль, не будучи связанным с какими-то государственными органами. Рыбу же надо поймать, обработать, перевезти, в том числе в Читу, и т.д., - высказал свое мнение Константин Логинов.



В Бурятии ситуация похожая. Так, в Улан-Удэ можно просто задать вопрос в вайбере, в группе своего микрорайона: «где купить омуль?», и вам прямо в вайбер-чате напишут сотовый телефон продавца. В группах в соцсетях также можно при желании найти запрещенный товар.



Омуль «упал и не отжался»



Согласно цифрам, приведенным ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО. - Прим. ред.), на протяжении длительного периода общая биомасса (с возраста 1+) всех морфо-, экологических групп омуля в Байкале в 1982-2004 годах была достаточно стабильна. Она находилась в диапазоне 20,5-26,4 тыс. тонн.



- В 2008 году общая биомасса омуля впервые опустилась ниже 20 тыс. тонн, а к 2011-2014 годам уменьшилась до 14,2-16,9 тыс. тонн, - рассказал «Номер один» Владимир Петерфельд, директор «БайкалНИРО» (Байкальский филиал ВНИРО. - Прим. ред.).



Потом омуль «спикировал вниз». В 2015-2016 годах популяция еще как-то держалась и находилась в «коридоре» 11,3-13,6 тыс. тонн.



- Биомасса омуля была минимальная в 2017 году - 7,2 тыс. тонн, - сообщил Владимир Петерфельд.



Ее падение, считает он, прекратилось после введения ограничений на добычу, и наметился незначительный тренд на увеличение. В последние годы запасы байкальского омуля находятся в диапазоне 7,2-7,4 тыс. тонн.



- Отмечается положительная динамика в увеличении численности нерестовых стад. О начале ограниченного промысла в режиме научно-промысловой разведки можно говорить лишь после восстановления запасов омуля до уровня более 10 тыс. тонн, - констатировал директор «БайкалНИРО».



То, что байкальский омуль довели до такого состояния, что государство ввело серьезные запреты, это общий провал всех организаций, занимавшихся темой омуля. Такое мнение высказал «Номер один» Павел Аношко, научный сотрудник Лимнологического института СО РАН (Иркутск).



- Кто-то охранял, кто-то определял общий допустимый вылов, кто-то вел воспроизводство омуля на заводах. Они вместе должны были обеспечить рациональное использование, поддержание запасов омуля. А в результате введен запрет. Что это? Это они расписались в своей несостоятельности. За что они зарплату получали? - поднимает он резонный вопрос.



По цифрам нет согласия



Кстати, ученый подчеркивает странную разницу между 2016 и 2017 годами.



- Произошло падение примерно в два раза. Это невозможно, даже если бы не были введены запреты. Куда девался омуль? - указывает он на перепад в озвученных цифрах.



Вообще, исходя из материалов на тему общих допустимых уловов (на их основании был ввели ряд запретов), в 2015 -2016 годах численность молоди в возрасте два-три года была в два-восемь раз выше, чем в предшествующий период. Это должно было дать соответствующее увеличение численности и биомассы промыслового запаса через четыре-шесть лет.



Павел Аношко очень сдержанно относится к тезису, что по омулю наметился тренд на увеличение, и также подчеркивает, что в научной среде до сих пор нет ясной, обоснованной общей позиции по главным вопросам - сколько омуля в Байкале и как меняется его количество.



- Проблема состоит в воспроизводстве. Если браконьерство за эти годы не побороли, то и ждать увеличения запасов омуля не приходится. Что сегодня с байкальским омулем, никто достоверно не знает. Непонятно, откуда берутся цифры. Из косвенных показателей? У нас и раньше расхождения были в оценках запасов. В 2017 году ввели ограничения на промышленный и любительский лов омуля. Но никаких адекватных исследований, гидроакустических, например, с привлечением научной общественности, Академии наук проведено не было, - вспоминает он.



ВНИРО планировал в 2020 году провести на Байкале исследование, привлечь гидроакустиков, но помешал коронавирус. Это помогло бы подсчитать омуль и получить более-менее понятную цифру.



Впрочем, как убежден Павел Аношко, чтобы говорить об изменениях, исследования с применением такой съемки надо было проводить до введения запретов и каждый год после этого.



- У нас есть кое-какие данные, мы делали съемку на селенгинском мелководье. И хотели бы проанализировать материалы совместно с сотрудниками ВНИРО, чтобы потом недоразумений не было, споров. Присылайте своих специалистов-гидроакустиков из Москвы, которые могут посмотреть, подсчитать, оценить. Но никак не можем добиться сотрудничества. Вроде бы «да, да», а на деле не получается. Байкальский филиал ВНИРО не очень проявляет интерес к нашим данным, хотя своих нет до сих пор, - приглашает коллег к взаимодействию Павел Аношко.



Говоря о совещании под председательством Ильи Шестакова, представитель Лимнологического института сказал, что контролирующие органы проверяют рынки на предмет реализации омуля, но следственные мероприятия по выявлению источников и каналов поступления, видимо, еще не доработаны.



- Откуда приходит поток? Омулем имеют право торговать представители КМНС. Но я думаю, это не только от них идет, - отметил он.



Замечание верное. Тот же представитель КМНС, разумеется, может продать кому-то омуль, законно выловленный по «эвенкийской» квоте. И этот «кто-то» (человек уже любой национальности) свободно продает омуль от себя. Таким, буквально золотоносным пробелом в законодательстве и пользуются многочисленные предприимчивые дельцы.



Петр Санжиев, «Номер один».