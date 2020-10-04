Кому в Улан-Удэ выгодна повальная замена бордюров

Дорожный бум открыл новые возможности многим представителям бизнеса



Заработать на строительстве и ремонте первой русской беды желающих немало. И в этом нет ничего странного. Однако иногда со стороны кажется, что кое-кто перегибает палку. Например: с дорогами все понятно – надо ремонтировать, класть асфальт и так далее. Но у улан-удэнцев возникает все больше вопросов к замене бордюров, происходящей где надо и где не надо. Хорошие, крепкие бордюры выкорчевывают, на их место ставят почти такие же. И на это тратятся многие сотни миллионов рублей из бюджета. Кому это нужно?



Череда совпадений



Странная тенденция по замене бордюров бросается в глаза многим улан-удэнцам. Например: идет строительство дороги, кладут новый красивый асфальт вместо «убитого» старого. Но при этом старые бордюры выглядят вполне себе неплохо. Они не представляют никакой опасности, не изношены, без трещин и сколов. Тем не менее дорожники их демонтируют и устанавливают новые, на вид мало чем отличающиеся от предыдущих. Или другая ситуация: ремонт дворовой территории или тротуара, когда происходит то же самое. Но если с дорогой это еще можно объяснить – мол, дорога и бордюр технически единое пространство, то во дворах необходимость такой замены вызывает серьезные сомнения. Иногда бывает и такое: ни тротуары, ни дорогу не ремонтируют, но бордюры все же меняют. И это уже сложно объяснить.



Чтобы разобраться в ситуации, вначале нужно понимать, кто в данном случае получает выгоду от такой бордюрной политики. И на ум сразу же приходит компания под названием «Мир Бетона».



Эта компания зарегистрирована в Улан-Удэ. Ее собственник – Александр Кавелин, родной брат (совпадение?) депутата Улан-Удэнского горсовета Сергея Кавелина, к слову, который до избрания сам руководил этой фирмой.



Впрочем, если учредитель компании неизменен, то руководство регулярно меняется. Так, этой весной на должность гендиректора принят бывший начальник управления дорожного строительства (еще одно совпадение?) комитета по строительству мэрии Улан-Удэ Евгений Соболев. Правда, позже он уволился и теперь фирмой руководит некая Екатерина Мадыева.



«Мир Бетона» в финансовом плане чувствует себя неплохо. По данным за 2018 год, выручка компании составила 16,3 млн рублей. И, вероятно, солидную часть выручки обеспечивают именно бордюры, производством которых занимается семья депутата.



Горячее сырым не бывает



Завозить бордюры из других регионов невыгодно – слишком высокие транспортные расходы. Поэтому все, что укладывается в Улан-Удэ, покупается у местных производителей. И именно «Мир Бетона» до недавнего времени был единственным, кто производил бордюры, соответствующие ГОСТу по новой технологии. Позже, правда, появились и другие производители, поскольку «Мир Бетона» не смог одолеть взлетевший спрос.



Если точнее, то была ситуация, когда дорожникам не хватило бордюров. Дело в том, что строители дорог в Улан-Удэ работают по одному и тому же плану-графику. И так случилось, что бордюры понадобились сразу и всем.



По нашей информации, подрядчики начали давить на «Мир Бетона», чтобы ускорить процесс. И в итоге они начали закупать и устанавливать недосушенные бордюры. Конечно, при первых же проверках низкое качество бросилось в глаза контролерам и лавочку прикрыли. После этого некоторые дорожные компании занялись производством собственных бордюров. Но в целом до сих пор «бордюрным» королем можно назвать господина Кавелина и его «Мир Бетона».



Откуда бетонные «ноги» растут?



С выгодоприобретателями повальной замены бордюров разобрались. Теперь к тем, кто является официальным инициатором этих замен. Что касается дорог, строящихся на федеральные деньги по федеральной программе (а таких большинство), то здесь правила игры устанавливают федералы.



Часто подрядчики и сами рады были бы оставить старые бордюры, менять которые нет никакой необходимости. И, возможно, местные комиссии и проверяющие закрыли бы на это глаза. Но после всех городских проверок приходят федеральные специалисты РосДорНИИ (Российского дорожного научно-исследовательского института) со специальными приборами и выносят вердикт - эти бордюры ГОСТу не соответствуют. А так как нормативы меняются чаще, чем хотелось бы, то и бордюры, даже если они установлены не так давно, под новые стандарты не подпадают.



Конечно, на федеральном уровне о компании «Мир Бетона» из Улан-Удэ вряд ли слышали. Но, думается, там полно своих «бордюрных» королей, которые при желании могут успешно пролоббировать изменения. Тем более что в той же Москве на кону будут стоять не «жалкие» несколько десятков миллионов, там счет идет на миллиарды.



Но вернемся к столице Бурятии. В случаях, когда над строительством дорожной инфраструктуры не нависает тень федералов, судьбу бордюров решает администрация Улан-Удэ. Точнее, подведомственная организация – «Улан-Удэстройзаказчик». Именно эта контора решает, где, как, когда и какие именно бордюры нужно заменить. К слову, сейчас обсуждается возможность урезать ее полномочия, чтобы в паспортах объектов оставалось больше свободы и меньше конкретики. Ведь со стороны выглядит так, будто техзадания «заточены» под определенных производителей. Что намекает на коррупцию.



Между тем, как говорят старожилы дорожного строительства, раньше бордюры были крепче, долговечнее. И менять их каждый год не было никакой необходимости. Впрочем, там, где есть бюджетные деньги, найдется и способ их освоить. И здесь игра часто идет не на стороне здравого смысла, а на стороне пухлого кошелька.



Станислав Сергеев, «Номер один».