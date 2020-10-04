Секреты похвалы

Почему мы не умеем дарить и принимать одобрительные слова?



Каждый из нас относится к похвале в свой адрес по-разному. Одни смущаются и скромничают, приуменьшая роль личных достижений, другие выражают явное неприятие к хвалебным речам в свой адрес, третьи легко соглашаются с признанием достигнутых успехов. Когда же дело касается детей, то здесь мнения взрослых чаще всего сходятся в одном – не стоит часто выказывать им одобрительные оценки, иначе можно захвалить ребенка. Правда ли это и почему у нас такое неоднозначное отношение к похвале, на эти вопросы ответит кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Хвалят редко, критикуют часто



- Игорь Валерьевич, наш человек чаще всего не умеет принимать похвалу. Начинает смущаться, отнекиваться. Это связано с воспитанием?



- Действительно, в нашем обществе существует представление о некой скромности, с которой следует принимать похвалу. Когда тебя хвалят, нужно показать, что это излишне – «что вы, ничего особенного».



Работая с родителями и педагогами, психологи отмечают некоторую настороженность по отношению к похвале, взрослые боятся захвалить детей. Предполагается, что если ребенку слишком много и часто говорить одобрительные слова, то он растет избалованным, изнеженным, невоспитанным, не будет ни к чему стремиться. Считается, что критика должна подстегнуть человека к новым достижениям и свершениям. Поэтому хвалят у нас достаточно редко, а критикуют часто.



Такие представления неадекватно отражают функции похвалы и критики. Можно ли ребенка захвалить, если все время подмечать его успехи? В том случае, если похвала касается реальных достижений, пусть и не очень больших, но подлинных, то такая похвала не может быть избыточной по определению. С ней переборщить нельзя. Когда возникают сомнения – похвалить или нет - лучше похвалить.



- Такая похвала будет стимулом?



- Да, стимулом для дальнейшего развития ребенка и его новых достижений. Развращает необоснованная похвала, когда ничего не достигнуто, а ребенка хвалят.



- Вы хотите сказать, когда ребенка хвалят за то, что для него является нормой?



- Нет. Здесь и кроется ошибка: мы полагаем, что есть некая норма, нечто само собой разумеющееся, за что не нужно хвалить ребенка. Но это не так. Такой нормы не существует. Допустим, малыш убирает свои игрушки - это его реальные действия и за это следует хвалить. Даже если он должен это делать, это его обязанность, то все равно нужно хвалить. Особенно касается тех моментов, когда определенное поведение у ребенка только-только формируется и оно еще не автоматизировано. Например, он недавно начал чистить зубы.



- Получается, похвалой можно сформировать привычку?



- Конечно. Даже если не подкреплять похвалой сформировавшееся автоматизированное поведение, называемое привычкой, то оно рано или поздно начнет угасать.



Сигнал об угрозе



Захвалить ребенка в принципе нельзя. Если же родитель хвалит ребенка за то, чего нет, если ребенок не приложил усилий к достижению, то, конечно, тут похвала не требуется. Приведу пример. Урок физкультуры, детям нужно сдать определенные нормативы. Есть два ученика: один – физически развит, занимается спортом, он может подтянуться раз 30, а второй мальчик слабее в физическом плане, для которого подтянуться два раза – большая проблема.



Допустим, норматив – подтянуться десять раз. Если более слабый ученик подтянулся трижды, то для него это будет достижением, что требует похвалы, даже если он не дотянул до нужного условного норматива. Если же сильный ученик, способный сделать гораздо больше, отнесся к этому заданию формально и выполнил ровно десять раз, то, конечно, здесь похвала будет неуместной. Для него это не является достижением, он не приложил особых усилий, хоть и сдал норматив. Возможно, вместо похвалы ему нужна критика.



Но вернемся к вопросу, почему люди плохо воспринимают похвалу. Это как раз таки связано с тем, что мы по большей части воспитывались в ситуации критики. Нас чаще критиковали, нежели хвалили. Поэтому критику воспринимаем гораздо легче и свободно сами себя критикуем, находя, что не так что-то сделали или не сделали вообще. Критиковать себя гораздо проще, а похвалить, найти какое-то реальное достижение для нас оказывается очень трудным.



В результате этого складывается определенное отношение к себе. Мы относимся к себе с критичной позиции, считая недостойными чего-то хорошего. Можем в чем-то себе отказывать, ограничивать, хотя для этого нет реальных, объективных оснований. Когда мы услышим в свой адрес приятные слова, то, с одной стороны, это нам приятно, а с другой - в результате того, что мы сами к себе относимся с критических позиций, у нас возникает ощущение, что, возможно, эта похвала незаслуженна. Происходит смущение, человек чувствует себя несколько неуютно.



В более сложных случаях, когда ребенок рос не просто в ситуации критики, а в жестких, а порой и жестоких условиях, похвала начинает восприниматься не то что как нечто незаслуженное, а как способ воздействовать на него. То есть человек настолько уверен, что не заслуживает похвалы, что любое слово в свой адрес он начинает воспринимать как сигнал об угрозе – от него что-то хотят. «Я настолько плохой, что меня просто так никто похвалить не может. Если меня хвалят, значит, что-то потребуют», - считает человек. Он начинает искать второе дно, разгадывать, что кроется за похвалой, в чем подвох?



Естественно, это порождает уже не смущение, как в варианте выше, а тревогу: «Что от меня хотят? Что-то где-то не так! За хорошим всегда должно следовать плохое». В результате он не просто не воспринимает похвалу от других людей, но и сам обесценивает свои достижения. То, чего он достигает, считает незначительным, неважным, что это недостойно иметь положительной оценки как таковой.



«Я должен быть другим»



Так мы обесцениваем свои поступки, свои мысли, свои успехи, которые в итоге приводят к обесцениваю своей личности.



- Даже в случае, когда человека не хвалят, он уже настроен на нивелирование своих достижений?



- Да. Он не научается их по достоинству оценивать. А за всем этим, если рассматривать процесс в динамике, складывается более обобщенное интегральное явление - непринятие себя как личности: «Я плохой, ничего не заслуживаю, должен быть другим». Очень часто люди рассматривают такое отношение к себе как магнит для самосовершенствования: «Я должен быть лучше - добрее, справедливее и так далее – поэтому должен приложить усилия, чтобы изменить себя и стать лучше».



В результате человек оказывается в той самой гонке за совершенством, которую он не способен выиграть, поскольку свои достижения оценивать не умеет, и поэтому, чего бы он ни достигал, всегда будет это обесценивать. Даже если он станет самым-самым, то, не научившись принимать себя и похвалу от себя и от других, будет это обесценивать. Считать, что ничего не заслуживает и ничего не достиг.



- Наверное, человеку очень тяжело осознавать свое постоянное несовершенство?



- Да. Это очень сильно сказывается на качестве его жизни. У человека отмечается постоянная тревога, часты депрессивные состояния, как результат - трудности в межличностных отношениях. Установить близкие отношения на базе доверия ему оказывается очень трудно, потому что он и себе не доверяет, и другим – любой положительный кивок в его адрес воспринимается им как попытка манипуляции.



Человек оказывается в состоянии тревожности. У него часто возникает ощущение, что вроде все хорошо, нет никаких угроз, вроде бы все есть, но чувство тревоги и беспокойства не отпускает его. Кажется, что где-то что-то не так и нечто плохое обязательно должно произойти. Изматывающее, сосущее чувство не дает человеку полноценно жить, наслаждаться тем, что у него есть в данный момент здесь и сейчас.



Нужно принять себя



- Как научиться принимать похвалу?



- Это один из самых сложных вопросов в психологии. На мой взгляд, научиться этому нельзя. Почему? Потому что, чтобы принимать похвалу, в первую очередь необходимо сначала принять себя. Будешь принимать себя - будешь принимать похвалу. Отмечу, что мы сейчас говорим о взрослых.



Очень часто психологов спрашивают, как научиться принимать себя? Это вопрос с подвохом. Нет и не может быть какого-то четкого алгоритма действий для того, чтобы принимать себя, потому что принятие себя – это не действие, а отношение к себе.



Какие действия мне нужно совершить, чтобы изменить отношение к себе? Этот вопрос неправильно поставлен, отношение меняется не действиями, а в результате изменения точки зрения на объект/ситуацию/субъект. Это результат переосмысления, а не какого-то внешнего действия. Для того чтобы переосмыслить, нужно как минимум мыслить.



С другой стороны – есть мнение, что принимать себя – это некий результат: принял себя таким, какой есть, и все на этом. Но принятие это не результат, а постоянный процесс осмысления себя и признания таким, какой ты есть в текущий момент. Потому что все изменяется – ситуации, обстоятельства, люди, мы сами меняемся. Когда я говорю «необходимо принимать себя», то не имею в виду, что к этому можно каким-то образом прийти, это то, что необходимо осуществлять все время.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

Вопросы психологу вы можете задать по адресу: Каждый из нас относится к похвале в свой адрес по-разному. Одни смущаются и скромничают, приуменьшая роль личных достижений, другие выражают явное неприятие к хвалебным речам в свой адрес, третьи легко соглашаются с признанием достигнутых успехов. Когда же дело касается детей, то здесь мнения взрослых чаще всего сходятся в одном – не стоит часто выказывать им одобрительные оценки, иначе можно захвалить ребенка. Правда ли это и почему у нас такое неоднозначное отношение к похвале, на эти вопросы ответит кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Действительно, в нашем обществе существует представление о некой скромности, с которой следует принимать похвалу. Когда тебя хвалят, нужно показать, что это излишне – «что вы, ничего особенного».Работая с родителями и педагогами, психологи отмечают некоторую настороженность по отношению к похвале, взрослые боятся захвалить детей. Предполагается, что если ребенку слишком много и часто говорить одобрительные слова, то он растет избалованным, изнеженным, невоспитанным, не будет ни к чему стремиться. Считается, что критика должна подстегнуть человека к новым достижениям и свершениям. Поэтому хвалят у нас достаточно редко, а критикуют часто.Такие представления неадекватно отражают функции похвалы и критики. Можно ли ребенка захвалить, если все время подмечать его успехи? В том случае, если похвала касается реальных достижений, пусть и не очень больших, но подлинных, то такая похвала не может быть избыточной по определению. С ней переборщить нельзя. Когда возникают сомнения – похвалить или нет - лучше похвалить.- Да, стимулом для дальнейшего развития ребенка и его новых достижений. Развращает необоснованная похвала, когда ничего не достигнуто, а ребенка хвалят.- Нет. Здесь и кроется ошибка: мы полагаем, что есть некая норма, нечто само собой разумеющееся, за что не нужно хвалить ребенка. Но это не так. Такой нормы не существует. Допустим, малыш убирает свои игрушки - это его реальные действия и за это следует хвалить. Даже если он должен это делать, это его обязанность, то все равно нужно хвалить. Особенно касается тех моментов, когда определенное поведение у ребенка только-только формируется и оно еще не автоматизировано. Например, он недавно начал чистить зубы.- Конечно. Даже если не подкреплять похвалой сформировавшееся автоматизированное поведение, называемое привычкой, то оно рано или поздно начнет угасать.Захвалить ребенка в принципе нельзя. Если же родитель хвалит ребенка за то, чего нет, если ребенок не приложил усилий к достижению, то, конечно, тут похвала не требуется. Приведу пример. Урок физкультуры, детям нужно сдать определенные нормативы. Есть два ученика: один – физически развит, занимается спортом, он может подтянуться раз 30, а второй мальчик слабее в физическом плане, для которого подтянуться два раза – большая проблема.Допустим, норматив – подтянуться десять раз. Если более слабый ученик подтянулся трижды, то для него это будет достижением, что требует похвалы, даже если он не дотянул до нужного условного норматива. Если же сильный ученик, способный сделать гораздо больше, отнесся к этому заданию формально и выполнил ровно десять раз, то, конечно, здесь похвала будет неуместной. Для него это не является достижением, он не приложил особых усилий, хоть и сдал норматив. Возможно, вместо похвалы ему нужна критика.Но вернемся к вопросу, почему люди плохо воспринимают похвалу. Это как раз таки связано с тем, что мы по большей части воспитывались в ситуации критики. Нас чаще критиковали, нежели хвалили. Поэтому критику воспринимаем гораздо легче и свободно сами себя критикуем, находя, что не так что-то сделали или не сделали вообще. Критиковать себя гораздо проще, а похвалить, найти какое-то реальное достижение для нас оказывается очень трудным.В результате этого складывается определенное отношение к себе. Мы относимся к себе с критичной позиции, считая недостойными чего-то хорошего. Можем в чем-то себе отказывать, ограничивать, хотя для этого нет реальных, объективных оснований. Когда мы услышим в свой адрес приятные слова, то, с одной стороны, это нам приятно, а с другой - в результате того, что мы сами к себе относимся с критических позиций, у нас возникает ощущение, что, возможно, эта похвала незаслуженна. Происходит смущение, человек чувствует себя несколько неуютно.В более сложных случаях, когда ребенок рос не просто в ситуации критики, а в жестких, а порой и жестоких условиях, похвала начинает восприниматься не то что как нечто незаслуженное, а как способ воздействовать на него. То есть человек настолько уверен, что не заслуживает похвалы, что любое слово в свой адрес он начинает воспринимать как сигнал об угрозе – от него что-то хотят. «Я настолько плохой, что меня просто так никто похвалить не может. Если меня хвалят, значит, что-то потребуют», - считает человек. Он начинает искать второе дно, разгадывать, что кроется за похвалой, в чем подвох?Естественно, это порождает уже не смущение, как в варианте выше, а тревогу: «Что от меня хотят? Что-то где-то не так! За хорошим всегда должно следовать плохое». В результате он не просто не воспринимает похвалу от других людей, но и сам обесценивает свои достижения. То, чего он достигает, считает незначительным, неважным, что это недостойно иметь положительной оценки как таковой.Так мы обесцениваем свои поступки, свои мысли, свои успехи, которые в итоге приводят к обесцениваю своей личности.- Да. Он не научается их по достоинству оценивать. А за всем этим, если рассматривать процесс в динамике, складывается более обобщенное интегральное явление - непринятие себя как личности: «Я плохой, ничего не заслуживаю, должен быть другим». Очень часто люди рассматривают такое отношение к себе как магнит для самосовершенствования: «Я должен быть лучше - добрее, справедливее и так далее – поэтому должен приложить усилия, чтобы изменить себя и стать лучше».В результате человек оказывается в той самой гонке за совершенством, которую он не способен выиграть, поскольку свои достижения оценивать не умеет, и поэтому, чего бы он ни достигал, всегда будет это обесценивать. Даже если он станет самым-самым, то, не научившись принимать себя и похвалу от себя и от других, будет это обесценивать. Считать, что ничего не заслуживает и ничего не достиг.- Да. Это очень сильно сказывается на качестве его жизни. У человека отмечается постоянная тревога, часты депрессивные состояния, как результат - трудности в межличностных отношениях. Установить близкие отношения на базе доверия ему оказывается очень трудно, потому что он и себе не доверяет, и другим – любой положительный кивок в его адрес воспринимается им как попытка манипуляции.Человек оказывается в состоянии тревожности. У него часто возникает ощущение, что вроде все хорошо, нет никаких угроз, вроде бы все есть, но чувство тревоги и беспокойства не отпускает его. Кажется, что где-то что-то не так и нечто плохое обязательно должно произойти. Изматывающее, сосущее чувство не дает человеку полноценно жить, наслаждаться тем, что у него есть в данный момент здесь и сейчас.- Это один из самых сложных вопросов в психологии. На мой взгляд, научиться этому нельзя. Почему? Потому что, чтобы принимать похвалу, в первую очередь необходимо сначала принять себя. Будешь принимать себя - будешь принимать похвалу. Отмечу, что мы сейчас говорим о взрослых.Очень часто психологов спрашивают, как научиться принимать себя? Это вопрос с подвохом. Нет и не может быть какого-то четкого алгоритма действий для того, чтобы принимать себя, потому что принятие себя – это не действие, а отношение к себе.Какие действия мне нужно совершить, чтобы изменить отношение к себе? Этот вопрос неправильно поставлен, отношение меняется не действиями, а в результате изменения точки зрения на объект/ситуацию/субъект. Это результат переосмысления, а не какого-то внешнего действия. Для того чтобы переосмыслить, нужно как минимум мыслить.С другой стороны – есть мнение, что принимать себя – это некий результат: принял себя таким, какой есть, и все на этом. Но принятие это не результат, а постоянный процесс осмысления себя и признания таким, какой ты есть в текущий момент. Потому что все изменяется – ситуации, обстоятельства, люди, мы сами меняемся. Когда я говорю «необходимо принимать себя», то не имею в виду, что к этому можно каким-то образом прийти, это то, что необходимо осуществлять все время.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru