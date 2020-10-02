Уровень Байкала продолжил подъём

Он достиг 457,12 м Тихоокеанской отметки
Уровень Байкала по состоянию на 1 октября составляет 457,12 м, сообщил сайт Росводресурсы. Напомним, 28 сентября он достигал 457,11 метра (Тихоокеанской отметки). Таким образом, рост уровня озера продолжается.
Как сообщал «Номер один», Росводресурсы приняло решение об увеличении с 30 сентября сбросных расходов с Иркутского водохранилища до 2800 кубометров в секунду (+100 кубометров в секунду). Такое решение на фоне снижения водности реки.Иркут позволит сохранить уровень воды в Ангаре в районе Иркутска на отметках ниже максимально зафиксированных 16 сентября (179 см), информировала пресс-служба ведомства.
Решение принято на фоне продолжающегося роста уровней озера Байкал и сохранении угрозы его экосистеме. Увеличение сбросных расходов планируется в светлое время суток с последующим мониторингом обстановки. Решение согласовано с руководством Иркутской области и Бурятии, отметили в водном агентстве.
Напомним, в целях пропуска дождевого паводка в бассейне Байкала с 8 сентября сбросной расход с Иркутского водохранилища был поэтапно увеличен с 2400 кубометров в секунду до 2700 кубометров. Это повлекло увеличение уровня воды в Ангаре на участке впадения реки Иркут со 142 см 1 сентября до 155 см 8 сентября (+13 см). В дальнейшем при сохранении сбросных расходов с Иркутского водохранилища в объеме 2700 кубометров в секунду отмечался рост уровня воды в Ангара. Обусловлено это было ростом притока по реке Иркут в связи с выпадением обильных осадков в его бассейне. Максимальный уровень в Ангары в Иркутске (пост Ангара-Иркутск) был зафиксирован 16 сентября и составлял 179 см.
Нормальный подпорный уровень — оптимальная наивысшая отметка водной поверхности водохранилища, которая может длительно поддерживаться сооружением, составляет 457 метра. Действующее постановление правительства России от 27.12.2017 «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах» позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 м (форсированный подпорный уровень (ФПУ). Эта отметка учитывает вероятность наступления опасных природных явлений редкой вероятности - 0,01%, такие риски и запас прочности закладываются при строительстве водохранилища. Необходимо также отметить, что для предотвращения рискованных сценариев важно следовать правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища (1956 г.). Этот документ предусматривают максимальный сбросной расход - 6000 кубометров в секунду.
Ситуация на территориях сейчас такова. Иркутск - в нижнем бьефе гидроузла в зоне подтопления грунтовыми водами находится 8 садовых домов, с надворными постройками и огородами. Площадь подтопления около 3 гектаров.
Бурятия - Прибайкальский, Баргузинский, Кабанский районы: в результате волнового воздействия: затоплена автомобильная дорога на мыс Святой Нос. Город Бабушкин - перелив волн через подпорную стенку, разрушение дороги; размыв берега в селе Малый Энхалук; угроза уменьшения площади островного бара Ярки (Ангарский сор). Это официальные данные.
А с прибрежных муниципалитетов Бурятии поступают более тревожные сведения. Есть риск затопления песчаной косы, отделяющей от Байкала Посольский сор. Грунтовые воды топят подполья и заболачивают сенокосы.
Фото: «Номер один»
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