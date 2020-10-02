В Бурятии сохраняются риски заражения COVID-19

Главный санитарный врач республики просит воспринимать угрозу как реальную





В Бурятии наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и на этом фоне растет заболеваемость COVID-19. Заболеваемость регистрируется в разных учреждениях, предприятиях и организациях. Об этом сегодня заявил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

«Риски заражения COVID-19 на территории Бурятии сохраняются. Строгое соблюдение всех рекомендаций специалистов – это защита и безопасность вашего здоровья», - подчеркнул он.









«При этом высокий процент инфицированных выявляется именно в домашних очагах. Это говорит о том, что при симптомах люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью и за это время инфицируют своих близких», - отметил он в своем обращении к населению.«Многие воспринимают угрозу коронавируса, как нереальную. Донести информацию до человека, который отказывается ее воспринимать, действительно, становится проблемой. Но это необходимо. Я еще раз убедительно прошу всех граждан, где бы вы не находились – дома, на рабочем месте, в общественном транспорте, проявлять максимальную ответственность за себя и тех, кто рядом. Соблюдайте простые меры профилактики - не ленитесь обрабатывать руки, старайтесь минимизировать контакты и обязательно носите маску», - сказал Сергей Ханхареев.Фото и видео: 03.rospotrebnadzor.ru