Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил педагогов с Днем учителя

Дорогие наши педагоги, учителя! Уважаемые ветераны педагогического труда!





От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с профессиональным праздником!

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев





День учителя — самый дорогой, самый любимый и самый народный праздник. Его ждут, к нему готовятся не только педагоги, но и студенты, ученики и родители. В столице Бурятии около трех тысяч педагогов, и сегодня каждому из вас хочу сказать слова благодарности. Ведь роль учителя невозможно переоценить. Именно в ваших руках будущее нашей страны, республики, города. Вы всегда стараетесь видеть лучшее в детях, учите доброте, раскрываете таланты, даете стимул расти и совершенствоваться. Отдельная благодарность ветеранам педагогического труда, тем, кто создавал основы, на которых воспитывалось не одно поколение учителей нашего города.Сегодня у нашего родного Улан-Удэ есть все основания гордиться тем, что образовательная система города одна из лучших и по-своему уникальна: из года в год внедряются новые формы и методы работы, реализуются инновационные программы, проекты общегородского масштаба.От всей души желаю всем нашим педагогам здоровья, успехов, новых побед и благодарных учеников.Фото: мэрия Улан-Удэ