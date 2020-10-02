Под Улан-Удэ в селе Гурульба горел дом

В Бурятии пожарные не дали огню с горящего дома перейти на соседний



В Бурятии сегодня в селе Гурульба Иволгинского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных 6-го Иволгинского отряда ГПС Бурятии горела крыша и дом изнутри, существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, расположенный в 5 метрах от горящего здания.



Пожар был ликвидирован спустя 35 минут. Благодаря усилиям огнеборцев трех пожарных частей (с. Сотниково, с. Иволгинск, г. Улан-Удэ) распространение огня не было допущено. В результате пожара крыша уничтожена полностью, повреждены стены изнутри дома. Причина пожара устанавливается, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

