Три писателя Бурятии вошли в лонг-лист литературной премии «Дальний Восток»

Произведения Андрея Игумнова, Александра Эрдынеева и Константина Сонголова поборются за места в шорт-листе и имеют шанс дойти до финала



Три писателя Бурятии вошли в лонг-лист Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. Премия вручается в трех номинациях: длинная проза, короткая проза и проза для детей. «Пузыри жизни» автора Андрея Игумнова попали в первую номинацию, «Конский хвост» Александра Эрдынеева и «Если бы карма» Константина Сонголова - во вторую, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Лонг-лист Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева объявили на первой сессии третьего потока «Медиашколы: Дальневосточный репортёр», которая проходит в Петропавловске-Камчатском с 1 по 3 октября. А сегодня состоялась пресс-конференция, которую провели заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО Григорий Куранов, писатель и публицист, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов и Руководитель проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер» Алексей Бабков.



«Очень здорово, что именно здесь во время работы медиафорума на Камчатке мы объявляем длинный список премии. Это классно, что в России появилась еще одна литературная премия, которая несет какой-то региональный акцент Дальнего Востока, но, с другой стороны, она не региональная. В ней могут участвовать писатели всей России, все писатели, которые пишут на русском языке, которые либо проживают на Дальнем Востоке, либо пишут о Дальнем Востоке. Поэтому география нашей премии очень широка, она не замыкается на прописке в паспорте. Имеет значение лишь произведение, которое поступает на суд жюри», - отметил Алексей Варламов.



На соискание Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева писатели из России в этом году подали 204 произведения на дальневосточную тематику. Среди подавших заявку – писатели из регионов Дальнего Востока: Якутии, Амурской, Сахалинской и Магаданской области, Забайкальского, Хабаровского и Приморского края. А также из других суъектов: Краснодарского края, Смоленской, Волгоградской, Саратовской и Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области и Татарстана.



Авторы 90 произведений, попавших лонг-лист премии, проживают не только в регионах Дальнего Востока. Здесь есть работы жителей Москвы, Московской, Саратовской и Смоленской областей. В списке победителей есть имена трех писателей Бурятии из шести подавших заявки.

.

С длинным списком премии можно ознакомиться на сайте: премияарсеньева.рф. Шорт-лист с именами финалистов будет известен 30 ноября. В декабре будут объявлены лауреаты премии, которые получат по 500 тысяч рублей. Награждение пройдет в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве».



Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Сайт премии — премияарсеньева.рф, новости премии также доступны в Facebook, Instagram @premiyaarsenyeva и ВКонтакте.



Фото: egov-buryatia.ru

