Замминистра культуры России поручила разработать программу сохранения культуры семейских

Республику с рабочим визитом посетила Ольга Ярилова





Сегодня в Улан-Удэ прибыла заместитель министра культуры России Ольга Ярилова. Она приняла участие в научно-практической конференции «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные и этнокультурные особенности в общероссийском контексте».

Открывая конференцию, глава Бурятии напомнил, что 2020 год для республики является юбилейным – исполняется 400 лет содня рождения протопопа Аввакума.- В Бурятии семейские проживают в девяти районах республики: Тарбагатайском, Бичурском, Мухоршибирском, Заиграевском, Хоринском, Кяхтинском, Селенгинском, Кижингинском. Они обладают ярко выраженными позитивными чертами – это сплоченность, работоспособность, позитивный настрой, - отметил Алексей Цыденов.В 2001 году ЮНЕСКО присвоило культуре старообрядцев-семейских высокое звание «Шедевр устного и нематериального наследия человечества».В 2007 и 2012 годах в Бурятии проходили встречи старообрядцев – «Путь Аввакума» с участием гостей из регионов России и зарубежья. В 2015 году отмечалось 250-летие с даты прибытия первых переселенцев-старообрядцев в Бурятию.На 2021 год предусмотрены ремонтно-реставрационные работы в старообрядческом комплексе в Этнографическом музее народов Забайкалья, третья встреча старообрядцев «Путь Аввакума», седьмая международная научно-практическая конференция, а также разработка паломнических маршрутов разработать в честь протопопа Аввакума.Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова в своем выступлении отметила, что протопоп Аввакум известен в Бурятии не только как писатель, но и как первый исторически известный священник, ступивший на землю Забайкалья и принесший сюда православие.- Очень важно, что наша конференция проходит именно здесь, в Бурятии. Семейские являются крупнейшим центром старой православной веры. Сегодня порядка 11 регионов активно отмечают 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, но в Бурятии эта дата имеет особое значение. Именно здесь, благодаря приверженности вере, укладу жизни, долгому обособленному проживанию, ориентации на моральные нормы, положительному отношению к труду удалось сохранить допетровскую культуру, обеспечив ее жизнеспособность до наших дней. Сегодня семейские являются носителем уникального пласта русской культуры, самобытность которой проявляется в языке, религиозно-бытовом укладе, архитектуре, песенном творчестве, обрядовой поэзии. Они представляют огромную историческую и научную ценность и заслужено признаны шедевром нематериального наследия человечества, - заявила Ольга Ярилова.С сожалением обратила внимание Ольга Ярилова на то, что из живой традиции семейскихпостепенно уходят ювелирное дело, роспись, ткачество, утрачиваются знания и умения мастеров резьбы по дереву, уменьшается число фольклорных коллективов.Замминистра отметила работу в Бурятии по сохранению культуры семейских: в республике создаются и развиваются в селах музеи-усадьбы, в этом направлении работает Национальный музей истории Бурятии и Этнографический музей народов Забайкалья. Выделила Яриловаи строительство кафедрального собора древлеправославной церкви, а также старообрядческих церквей в 11 сёлах.По словам Ольги Яриловой, Бурятия развивается очень динамичнов сфере культуры.- Мы готовимся к юбилею республики в 2023 году, у нас разработан план по подготовке к столетию республики. В рамках юбилея мы отремонтируем ряд учреждений культуры - это и Бурятский театр драмы, театр оперы и балета, Русский драматический театр, Этнографический музей. Также мы готовимся еще к одному юбилею, который отмечается в этом году – это 400-летия протопопа Аввакума и здесь Бурятия тоже занимает лидирующие позиции, - отметила замминистра культуры РФ.Бурятия является активным участником национального проекта «Культура» и сегодня более 700 миллионов рублей предусмотрено республике на создание новых современных домов культуры в селах и малых городах, на создание модельных библиотек, которые становятся центрами культурного развития. Также открываются современныекинозалы и виртуальные концертные залы.- Очень активно работают некоммерческие организации Бурятии, которые проводят творческие мероприятия, и мы их поддерживаем в рамках бюджета Минкультуры и нацпроекта. Поэтому я высоко оцениваю развитие культуры в регионе, - подытожила Ярилова.Глава Бурятии Алексей Цыденов поблагодарил правительство, министерство культуры России за то, что постоянно уделяется внимание республике.- Не так давно мы открывали национальную библиотеку, которая реализуется в три этапа. Мы построили новый корпус, на следующий год предусмотрены 400 миллионов рублей на завершение реконструкции старого комплекса библиотеки. Пять модельных библиотек у нас запущены, и дизайн-проект этих библиотек стали прототипом для всей России как наиболее эффективных, красивых и функциональных проектов. Также в республике открылось девять кинозалов, идет ремонт сельских домов культуры и в целом развитие культуры в Бурятии, инфраструктуры культуры идет активными темпами. Я надеюсь, люди видят эти результаты, - сказал Алексей Цыденов.В заключение мероприятия Ольга Ярилова дала поручение министерству культуры Бурятии разработать государственную программу сохранения и развития традиционной культуры старообрядцев в республике.- Необходимо очень точно продумать все шаги. Безусловно, сейчас самое главное - сохранить преемственность поколений, потому что уходит старшее поколение. Если мы сегодня не решим эту проблему, то завтра будет просто никому передавать знания, которые могут передать только носители. Давайте запланируем такие мероприятия, - сказала замминистра культуры России.Фото: пресс-служба правительства Бурятии