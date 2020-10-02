Бизнесменов Бурятии обязали перевести треть сотрудников на «дистанционку»

Причина – ухудшение ситуации с распространением коронавируса





2 октября внесены изменения в указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».

Согласно изменениям, организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена, должны актуализировать на интернет-портале «Работающая Бурятия» сведения о 30% работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы с 5 по 18 октября. А также о численности работников, не переведенных на дистанционный режим работы, и информацию о работниках, работающих в штатном режиме.Как сообщили в пресс-службе правительства, поправки внесены на основании представления Управления Роспотребнадзора в связи с ухудшением в Бурятии эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции и на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ. А также в связи с регистрацией случаев заболеваний в организациях различных форм собственности.- Данные требования не распространяются на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные муниципальные контракты по национальным проектам, а также государственным федеральным и республиканским программам. Остаются в прежнем режиме работы организации здравоохранения, аптеки, детские сады, школы, колледжи, организации среднего профессионального образования и вузы. Также в прежнем режиме работают организации, обеспечивающие население продуктами питания. Все остальные обязаны вновь представить на портал «Работающая Бурятия» сведения о том, что они перевели 30% своих сотрудников на дистанционный режим работы, - прокомментировала изменения председатель Государственно-правового комитета Валерия Халтакшинова.Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.Также поправками в указ приостановлено с 5 октября и до особого распоряжения проведение групповых занятий контактными, игровыми способами в образовательных организациях по программам дополнительного образования.- Для организации дополнительного образования вводятся ограничения на проведение групповых занятий, а также для спортивных учреждений и творческих коллективов, проведения занятий контактным, игровым способом. Это ограничение также распространяется и на членов сборной сборных команд республики Бурятия, - отметила Валерия Халтакшинова.Фото: «Номер один»