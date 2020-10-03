В Бурятии число летальных исходов, связанных с COVID-19, достигло 75

В минувшие сутки скончались еще два пациента: в возрасте 64 лет и 91 года



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 7271. Это на 89 случаев больше, чем было в пятницу. В Улан-Удэ – 4333 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5878 человек, умерли 75 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Солнечная 4»а» умер пациент в возрасте 91 год с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней полисегментарной пневмонией, с сопутствующей ишемической кардиомиопатией, тяжелой хронической сердечной недостаточностью, сахарный диабетом, хронической болезнью почек. Находился на лечении в стационаре для лечения больных COVID-19 в отделении реанимации 4 суток, из них на ИВЛ – 3 суток.



В РКИБ умер пациент 64 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелого течения, двусторонней пневмонией. Находился на стационарном течении 22 суток, из них в отделении реанимации 15 суток, на ИВЛ – 10 суток.



Из 89 новых случаев коронавируса: 44 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 636 пациента. Из них 11 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 682 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - один, на ИВЛ – пациентов нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, старше 65 лет – четверо, на ИВЛ четверо больных, старше 65 лет – двое. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся восемь пациентов, в т.ч. старше 65 лет – трое, на ИВЛ – шестеро, старше 65 лет – трое.



В трех обсерваторах находятся 33 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2531 человека, с нарастающим итогом – от 371 789 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



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