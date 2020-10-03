В Улан-Удэ началась подача тепла в замерзавшие «сотые» кварталы

Процесс подключения занимает много времени и состоит из нескольких этапов



В Улан-Удэ более половины домов в 100-кварталах подключены к отоплению и горячему водоснабжению, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации столицы Бурятии. После запуска системы на 12:00: в 102-м квартале подключен 41 дом из 50, остальные 9 домов подключатся после окончательного заполнения всех участков. Заполнены тепловые сети в 113, 114, 128 кварталах, сейчас здесь началось подключение потребителей. В 111-м мкр началось заполнение теплотрассы, через час будет производиться подключение домов.



Отопление и горячее водоснабжение на юго-западе подается потребителям по одной трубе. Процесс подключения занимает много времени и состоит из нескольких этапов: заполнение водой теплотрассы, промывка, опрессовка, циркуляция и только потом подача теплоносителя потребителям. Вчера, 2 октября, происходило наполнение теплотрассы в сторону 102-го квартала, параллельно завершались работы на внутриквартальных сетях в 111-м мкр.



Обращаем внимание, что подача отопления и горячей воды зависит от работы управляющих компаний, обслуживающих жилые дома.



В результате различных факторов и причин подрядная организация не справилась с объемом работ к началу отопительного сезона. На помощь пришли городские муниципальные предприятия и строительные организации Бурятии. Помощь оказывается на договорной основе.







Как пояснили в пресс-службе следственного управления, 17 апреля между муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «Фортуна» был заключен муниципальный контракт на реконструкцию тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». В соответствии с положениями контракта подрядчик должен был в срок до 30 сентября завершить работы по перекладке тепловой сети. Начало отопительного сезона в Улан-Удэ объявлено с 15 сентября, с графиком подключения потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения с 15 по 25 сентября.



«После начала реконструкции тепловых сетей должностные лица администрации Улан-Удэ вследствие недобросовестного отношения к службе не осуществляли надлежащий контроль за ходом выполнения подрядчиком работ, которым в установленные сроки обязательства по муниципальному контракту не выполнены. В связи с этим жители 154 многоквартирных жилых домов, 13 индивидуальных жилых домов, организаций социальной сферы на территории ряда микрорайонов города до настоящего времени лишены услуг горячего водоснабжения и отопления», - рассказали в Следственном комитете.



Уголовное дело возбуждено на основании материалов надзорных проверок, предоставленных прокурором Октябрьского района. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, виновных должностных лиц и сбор доказательственной базы.



Тем не менее, масштабная реконструкция почти пятикилометровой тепломагистрали завершилась. Теперь в юго-западном районе работают трубы большего диаметра с современной теплоизоляцией. Это даст возможность подключать новых потребителей с учетом перспектив застройки города и улучшит качество теплоснабжения жителей сотых кварталов.



Напомним, что капитальный ремонт теплотрассы идет в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Сметная стоимость объекта – 517, 6 млн рублей. В том числе, из федерального бюджета выделено 486, 55 млн рублей, из республиканского – 31 млн рублей. Котельная «Юго-Западная» была запущена в 1987 году.



Фото: ulan-ude-info.ru

В Улан-Удэ более половины домов в 100-кварталах подключены к отоплению и горячему водоснабжению, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации столицы Бурятии. После запуска системы на 12:00: в 102-м квартале подключен 41 дом из 50, остальные 9 домов подключатся после окончательного заполнения всех участков. Заполнены тепловые сети в 113, 114, 128 кварталах, сейчас здесь началось подключение потребителей. В 111-м мкр началось заполнение теплотрассы, через час будет производиться подключение домов.Отопление и горячее водоснабжение на юго-западе подается потребителям по одной трубе. Процесс подключения занимает много времени и состоит из нескольких этапов: заполнение водой теплотрассы, промывка, опрессовка, циркуляция и только потом подача теплоносителя потребителям. Вчера, 2 октября, происходило наполнение теплотрассы в сторону 102-го квартала, параллельно завершались работы на внутриквартальных сетях в 111-м мкр.Обращаем внимание, что подача отопления и горячей воды зависит от работы управляющих компаний, обслуживающих жилые дома.В результате различных факторов и причин подрядная организация не справилась с объемом работ к началу отопительного сезона. На помощь пришли городские муниципальные предприятия и строительные организации Бурятии. Помощь оказывается на договорной основе. Как сообщал «Номер один» , в Улан-Удэ Следственное управление СКР по Бурятии возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов местного самоуправления своих служебных обязанностей, повлекшем затягивание сроков подачи горячей воды и отопления в жилые дома юго-западной части города. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).Как пояснили в пресс-службе следственного управления, 17 апреля между муниципальным учреждением «Улан-Удэстройзаказчик» и ООО «Фортуна» был заключен муниципальный контракт на реконструкцию тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». В соответствии с положениями контракта подрядчик должен был в срок до 30 сентября завершить работы по перекладке тепловой сети. Начало отопительного сезона в Улан-Удэ объявлено с 15 сентября, с графиком подключения потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения с 15 по 25 сентября.«После начала реконструкции тепловых сетей должностные лица администрации Улан-Удэ вследствие недобросовестного отношения к службе не осуществляли надлежащий контроль за ходом выполнения подрядчиком работ, которым в установленные сроки обязательства по муниципальному контракту не выполнены. В связи с этим жители 154 многоквартирных жилых домов, 13 индивидуальных жилых домов, организаций социальной сферы на территории ряда микрорайонов города до настоящего времени лишены услуг горячего водоснабжения и отопления», - рассказали в Следственном комитете.Уголовное дело возбуждено на основании материалов надзорных проверок, предоставленных прокурором Октябрьского района. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, виновных должностных лиц и сбор доказательственной базы.Тем не менее, масштабная реконструкция почти пятикилометровой тепломагистрали завершилась. Теперь в юго-западном районе работают трубы большего диаметра с современной теплоизоляцией. Это даст возможность подключать новых потребителей с учетом перспектив застройки города и улучшит качество теплоснабжения жителей сотых кварталов.Напомним, что капитальный ремонт теплотрассы идет в рамках госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Сметная стоимость объекта – 517, 6 млн рублей. В том числе, из федерального бюджета выделено 486, 55 млн рублей, из республиканского – 31 млн рублей. Котельная «Юго-Западная» была запущена в 1987 году.Фото: ulan-ude-info.ru