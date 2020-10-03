В Бурятии в Новом Уояне горели расселенные дома

Причина – поджоги, один из них спасти не удалось







В Бурятии сегодня утром в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района произошел пожар в расселенном многоквартирном доме. На момент прибытия пожарных один из подъездов горел полностью, огонь быстро распространялся по конструкциям здания. Из-за позднего обнаружения спасти строение не удалось, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Через несколько минут после обнаружения первого пожара, поступило сообщение о втором. На момент прибытия огнеборцев было загорание в неэкспуатируемом двухэтажном доме. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара повреждена стена на площади 6 квадратных метров.



Причиной пожаров, предположительно, послужили поджоги.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

