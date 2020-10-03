В пять районов Бурятии поступят новые площадки ГТО

Именно эти районы заняли пять первых строчек в рейтинге муниципалитетов республики по внедрению ГТО за 2019 год



До конца 2020 года пять муниципальных образований Бурятии получат современные многофункциональные площадки для подготовки и приема нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Заниматься на новых спортивных площадках стоимостью 2,5 миллиона рублей смогут жители Джижинского, Окинского, Закаменского, Тункинского и Северо-Байкальского районов. Именно эти муниципальные образования заняли пять первых строчек в рейтинге районов республики по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО за 2019 год.



Площадки, состоящие из гимнастических скамей, турников, уличных тренажеров, антивандальных столов для настольного тенниса, брусьев, рукоходов и других объектов позволят всем желающим самостоятельно проводить тренировки, готовиться к выполнению нормативов комплекса, а также заниматься общей физической подготовкой.



Отметим, в июле этого года Бурятия поднялась на строчку в рейтинге регионов России по итогам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Несмотря на то, что деятельность центров тестирования в связи сложной эпидемиологической обстановкой была приостановлена на длительное время, республика улучшила свои показатели и поднялась в рейтинге ГТО на 26-е место.



Фото: egov-buryatia.ru

