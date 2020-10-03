Бурятии на восстановление лесов выделят более 80 млн рублей

Это в четыре раза больше, чем выделено на лесовосстановление в этом году



Бурятии выделят более 81 миллиона рублей на восстановление лесов. Об этом сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Александр Мартынов.



«В этом году мы вышли с обращением по воспроизводству лесов на федеральный уровень. Правительство РФ нас поддержало – в рамках регионального проекта «Сохранение лесов», Бурятии планируется увеличить финансирование на восстановление лесов до 81 миллиона рублей. Это в четыре раза больше, чем было выделено на лесовосстановление в этом году», - рассказал Александр Мартынов.



Помимо этого, в следующем году планируется увеличение поддержки из федерального бюджета для заготовки семян в размере 1,2 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем было выделено для заготовки семян лесных растений в 2020 году.



Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» лесники Бурятии в этом году заготовили более 400 килограммов семян сосны и высадили более 3 миллионов сеянцев на погибших от пожаров площадях. Сейчас в республике продолжается работа по восстановлению лесов – компенсационные посадки и содействие естественному восстановлению леса.



Фото: РАЛХ

