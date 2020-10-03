В селах Бурятии горели гараж и пилорама

Оперативные действия пожарных позволили избежать больших последствий







В Бурятии сегодня утром в поселке Усть-Баргузин Баргузинского района произошел пожар в гараже частного предприятия. На момент прибытия пожарных горело потолочное перекрытие, существовал угроза распространения огня по конструкции крыши строения.



Полностью пожар был ликвидирован через 53 минуты. В результате пожара уничтожено 20 квадратных метров потолочного перекрытия, распространения огня по конструкции крыши огнеборцы первого Баргузинского отряда ГПС Бурятии не допустили. Причина пожара устанавливается, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Также сегодня в селе Петропавловка Джидинского района произошел пожар на территории частного домовладения. На момент прибытия пожарных горело строение пилорамы под деревянным навесом, баня и деревянный пристрой к ней, существовала угроза распространения огня на летнюю кухню, теплицу и жилой дом, расположенный в 10 метрах от места пожара.



Огнеборцы девятого Селенгинского отряда ГПС Бурятии встали на защиту ближайших строений и тушение пожара. Спустя 35 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара сгорела пилорама, пристрой к бане, повреждены крыша, потолок изнутри и стены бани снаружи. Распространение огня на другие надворные постройки и жилой дом пожарные не допустили. Предположительно, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

