Представитель Бурятии победил в грантовом конкурсе форума «Таврида»

Его подкаст-студия «Молодежь 03» будет создавать аудиоконтент для молодежи



В Крыму на закрытии творческой антишколы региональной привлекательности и арт-академии форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» подвели итоги грантового конкурса. Одним из победителей стал Николай Дардаев из Бурятии.



На конкурсе он представил подкаст-студию «Молодежь 03» и выиграл 170 тысяч рублей на ее реализацию, сообщила пресс-служба Центра развития культурных инициатив.



«Подкаст студия "Молодежь 03" – это уникальное пространство, где создается аудиоконтент для молодежи. Проект состоит из нескольких направлений: создание информационных и обучающих подкастов для некоммерческих организаций, обсуждение лучших молодежных практик в других регионах России, взаимодействие с органами исполнительной власти для информирования молодежи о работе правительственного блока. Еще одно направление – life podcast "Диалог на равных" и "Диалог с Героями". Также мы планируем предоставлять площадку для реализации молодежных инициатив по созданию контента для сети Интернет. Любой желающий сможет подать заявку для записи подкаста любых жанров – новостного шоу, образовательного, юмористического и т. д. Подкасты будут доступны к прослушиванию на всех аудиоплатформах (iTunes, Google Podcasts, «ВКонтакте», Youtube, Instagram и др.)», – рассказал Николай.



Всего в рамках творческой антишколы региональной привлекательности и арт-академии публичную защиту грантового конкурса прошли 46 человек. Победителями стали 12 человек, на проекты которых было выделено 7 098 000 рублей.



Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» и включает в себя форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», фестиваль фестивалей «Таврида – АРТ» и образовательный центр «Арт-резиденция «Таврида», который начнет работу в 2022 году. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.



Фото: «Центр развития культурных инициатив»

