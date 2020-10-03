В Улан-Удэ с 5 октября школы переходят на «дистанционку»

Переводятся на удаленное обучение также школы Северобайкальска, Гусиноозерска, все школы Иволгинского района и еще ряд сельских школ



В Бурятии в связи с осложняющейся эпидемиологической ситуацией на дистанционную форму обучения на 14 дней переходят школы Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозерска, поселка Курумкан. А также – школы поселков Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и всего Иволгинского района, сообщили в пресс-службе правительства республики



Такое решение принято сегодня Республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на очередном заседании.



«Сегодня в условиях осложняющейся эпидобстановки с огромной нагрузкой работает система здравоохранения. Нам необходимо сейчас помочь медикам, и хотя бы на такой период снизить нагрузку на них. Пока дети находятся дома, значительно снизится объем работы по противоэпидемическим мероприятиям в школах, отслеживанию контактных лиц, организации медицинской помощи», - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.



На сегодняшний день суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Бурятии составил 89 новых случаев. Всего за весь период в республике зарегистрирован 7271 случай, из которых 4333 – в Улан-Удэ.



Фото: egov-buryatia.ru

