В Бурятии вводится коллективная ответственностьТЦ за нарушения «антиковидных» требований

Если эти требования нарушат в отдельных павильонах, будет приостановлена работа всего торгового центра



В Бурятии вводится норма, согласно которой за факты невыполнения профилактических «антиковидных» мероприятий в отдельных торговых павильонах внутри торговых центров, будет приостановлена работа всего центра, сообщили в пресс-службе правительства республики.



При определении эпиданамнеза инфицированных COVID-19 большой процент заболевших связывают инфицирование с посещением мест массового пребывания людей, в том числе торговых центров. Торговые организации обязаны обеспечить эпидемиологическую безопасность посетителей в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.



На очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в субботу, 3 октября, руководителям торговых центров напомнили о корпоративной ответственности за соблюдение требований Роспотребнадзора. Кроме обеспечения профилактических мероприятий в общих помещениях руководство торговых центров должно контролировать их выполнение и у арендаторов торговых площадей.



Продолжают регистрироваться нарушения санитарно-эпидемиологических требований в сфере сервиса и торговли. Из 167 организаций торговли и общепита, проверенных санитарными врачами, в 98 организациях выявлены грубые нарушения. Решением оперативного штаба для предприятий общепита установлено ограничение времени работы до 22:00.



Фото: egov-buryatia.ru

