ТГК-14: Все потребители на юго-западе Улан-Удэ подключены к теплу

Теплоэнергетики проводят наладку и регулировку гидравлического режима всей системы теплоснабжения



В Улан-Удэ, по данным на 21:00, специалисты ТГК-14 подключили к теплоснабжению в зоне своей ответственности всех потребителей юго-западных микрорайонов столицы Бурятии, сообщила пресс-служба энергокомпании.



В настоящий момент теплоэнергетики проводят наладку и регулировку гидравлического режима всей системы теплоснабжения. Работы по отладке режимов будут продолжены и завтра. Управляющие компании и ТСЖ продолжают проводить наладку режима внутридомовых систем для равномерного распределения температуры внутри системы отопления каждого жилого дома.



Специалисты технической инспекции «ТГК-14» обращают внимание, что возможными причинами низкой температуры в квартирах и комнатах могут быть завоздушенность или засорение отложениями и продуктами коррозии систем теплоснабжения домов. Эти факторы крайне затрудняют работу внутридомовых коммуникаций и их регулировку. Из-за этого потребители недополучают необходимый объем тепла от поступающего теплоносителя. Тепло, произведенное на котельной «Юго-Западная» просто не проходит через забитые внутридомовые коммуникации.



ТГК-14 напоминает - ответственность за состояние внутридомовой системы теплоснабжения в многоквартирном жилом доме несет управляющая организация. Поэтому при низкой температуре в квартире или в одной из комнат, а также отсутствии отопления в отдельных помещениях в первую очередь необходимо обращаться в свою УК или ТСЖ, обслуживающих жилой дом. Обо всех обнаруженных повреждениях на теплосетях просьба сообщать в Диспетчерскую службу компании по телефонам: 46-69-35, 46-69-37.



Теплоэнергетики совместно с управляющими компаниями и ТСЖ продолжат контроль за работой системы теплоснабжения в микрорайоне.



Фото: news.tgk-14.com



