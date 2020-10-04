В Бурятии зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса

В стационаре по улице Пирогова умерла пациентка 84 лет



В Бурятии на утро воскресенья зарегистрировано 7369 (+98) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 4407. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5898 (+20) человек, умерло 76 (+1) человек. Проходят лечение в стационарах республики 669 больных. На амбулаторном лечении находятся 726 пациентов.



В стационаре по ул. Пирогова умерла пациентка 84 лет с тяжелой формой новой коронавирусной пневмонии, субтотальной пневмонией, сопутствующей ишемической болезнью сердца. Находилась на стационарном лечении 14 суток, и них в отделении реанимации на ИВЛ 8 суток.



Из 98 новых случаев COVID-19: 49 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 2978 человек, все обследованы.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. Также принимает диспетчерская служба 112.



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