В мкр Новый Зеленый Улан-Удэ появится уличное освещение

Работы идут в рамках проекта «Народный бюджет»



В микрорайоне Новый Зеленый, где расположены семь многоквартирных домов, становят 11 железобетонных опор, 12 светильников наружного освещения, проведут 1320 м самонесущего изолированного провода, сообщает МБУ «Горсвет». Работы идут в рамках проекта «Народный бюджет».



В настоящее время подрядчики определены. Идет закуп оборудования, изготовление опор, кронштейнов и т. д. Работы планируют завершить до 1 ноября.



Кроме того, по проекту сети наружного освещения появятся по ул. Солнечная – ул Бийская. Захватят часть дворов и ответвление в сторону ул. Трубачеева. Здесь установят 15 железобетонных опор, 18 светильников, проведут 465м самонесущего изолированного провода.



Напомним, до конца года в столице Бурятии на средства «Народного бюджета» планируется благоустройство дворов, скверов, парков, устройство спортивных площадок, ливневок, парковок. По итогам голосования за предложенные проекты, которые горожане внесли на сайт народныйбюджет03.рф, определено более 30 мероприятий, сообщили в городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

