В улан-удэнской школе появится новый физкультурный комплекс

В рамках проекта «Спорт-норма жизни» здесь построят футбольное поле, беговые дорожки, тренажеры, трибуну на 100 мест



В Улан-Удэ продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в школе №57 в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Здесь будет футбольное поле, беговые дорожки, яма для прыжков в длину, трибуна на 100 мест, площадка для уличных тренажеров, универсальная спортивная площадка и многое другое.



Подрядная организация ООО «Байкальская индустриальная компания» уже выполнила работы по устройству баскетбольной площадки и укладке искусственного газона для футбольного поля.



Сейчас подрядчик укладывает бетонное основание для хоккейной коробки размером 20х40м. Планируется, что все работы будут завершены до ноября.



Всего на строительство выделено 32 млн рублей из средств федерального, республиканского и местного бюджетов.



Национальный проект «Демография» разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

