В Улан-Удэ студенты и пожарные озеленили Этнографический музей

На территории музея появилось 100 новых деревцев



В Этнографическом музее народов Забайкалья сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов вместе со студентами БЛПК и БГСХА высадили саженцы лесных растений. Совместными усилиями студенты и пожарные-десантники высадили 100 деревцев – сосны, берёзы и акации, сообщает Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



«Мы всегда рады помочь в озеленении территории. Тем более, что саженцы, которые мы предоставляем, могли быть срублены, поскольку мы берём их возле линий электропередач, на территории противопожарных разрывов – там, где они не должны расти» - рассказала специалист Забайкальской базы авиационной охраны лесов Анастасия Гаврилова.



Посадка проведена в рамках всероссийской акции «Зелёная Россия».



«Мы часто принимаем участие в различных посадках, проходим практику на лесных питомниках. Так мы с первого курса учимся правильно высаживать деревья и саженцы, ведь это пригодится в будущем» - рассказывают будущие лесники.



Фото: пресс-служба РАЛХ