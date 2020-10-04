Глава Бурятии о решении проблемы дольщиков: Время идет на часы

Алексей Цыденов потребовал экстренно сформировать полный пакет документов всех дольщиков и определить стоимость достройки

В субботу, 3 октября, в правительстве Бурятии прошло совещание под председательством главы Бурятии, на котором участники обсудили текущие задачи по завершению строительства проблемных многоквартирных домов. В совещании приняли участие члены правительства республики, представители строительных организаций, жилищно-строительных кооперативов, органов исполнительной власти и другие. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.На сегодняшний день в реестре проблемных жилых домов Бурятии числится 10 объектов. Из них, два объекта будут достроены за счет собственных средств застройщика. Проблемы еще 8 объектов будут решаться с привлечением Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Сформированные пакеты документов по каждому объекту будут направлены в Фонд, после чего будет принято решение о достраивании объекта или компенсации дольщикам.- Я хочу повторить еще раз и для всех. Время идёт на часы. От того, как мы с вами шевелимся, зависит судьба людей. Как бы это пафосно не звучало. Они либо получат свои квартиры, либо будут еще годами ждать потом. В этом году на решение проблем дольщиков выделено 50 млрд рублей. В следующем году на всю страну будет выделено 20 млрд рублей. Поэтому, либо мы в этом году успеваем, достраиваем или выплачиваем компенсацию. Либо в следующем году это будет гораздо тяжелее. Поэтому у меня просьба ко всем: к конкурсному управляющему, ко всем причастным. Максимально оперативно все задачи выполняем! - подчеркнул Алексей Цыденов в ходе совещания.Глава Бурятии поручил организовать работу по сбору необходимой первичной документации от участников долевого строительства. После сбора пакета документов от всех участников долевого строительства объект сможет претендовать на получение финансирования на окончание строительства от Фонда защиты прав дольщиков.- Первое - это сформировать полный пакет документов всех дольщиков. А для этого нам нужно все судебные процедуры пройти. Второе - это определить стоимость достройки и сделать проект с утвержденной сметой. По сути, это две ключевые задачи. Поэтому конкурсным управляющим нужно максимально ускорить работу по формированию реестра дольщиков. И второе, я прошу обеспечить точную оценку, сколько в итоге нужно финансирования на достройку этих объектов, которые уже несколько лет стоят незаконсервированными. По тем объектам, где мы понимаем, что стройку они не ведут, где низкая степень готовности, малое количество дольщиков, здесь один вопрос - только сформировать реестр дольщиков. И далее подаем документы на компенсацию, - резюмировал глава Бурятии.Фото: pixabay.com