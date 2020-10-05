«СиЛА» возобновила полеты из Бурятии на Ольхон и в Читу

Полеты будут выполняться на самолете L–410, в Читу – четыре раза в неделю



Авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» возобновила регулярные рейсы из столицы Бурятии на остров Ольхон и в Читу, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.



Полеты из Улан-Удэ в Хужир будут осуществляться в пятницу и воскресенье в 17:00, из Хужира в 18:10. Рейсы из Улан-Удэ в Читу заведены с частотой четыре раза в неделю ¬– в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00, из Читы в 09:50.



Полеты будут выполняться на самолёте L–410. Время в пути: 40 минут – Хужир, 80 минут – Чита.



Стоимость билета в одну сторону: 2000 рублей – Хужир, 3 200 рублей – Чита.



Напоминаем, что приобрести билеты напрямую без сервисных сборов или комиссий можно по тел.: 8-983-410-01-88, 8-908-659-68-95, 8-914-898-00-66, 8-800-234-35-52, а также посредством заявок в Viber/WhatsApp и e-mail:



Фото: «СиЛА»

Авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» возобновила регулярные рейсы из столицы Бурятии на остров Ольхон и в Читу, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.Полеты из Улан-Удэ в Хужир будут осуществляться в пятницу и воскресенье в 17:00, из Хужира в 18:10. Рейсы из Улан-Удэ в Читу заведены с частотой четыре раза в неделю ¬– в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:00, из Читы в 09:50.Полеты будут выполняться на самолёте L–410. Время в пути: 40 минут – Хужир, 80 минут – Чита.Стоимость билета в одну сторону: 2000 рублей – Хужир, 3 200 рублей – Чита.Напоминаем, что приобрести билеты напрямую без сервисных сборов или комиссий можно по тел.: 8-983-410-01-88, 8-908-659-68-95, 8-914-898-00-66, 8-800-234-35-52, а также посредством заявок в Viber/WhatsApp и e-mail: aviakassa1@mail.ru Фото: «СиЛА»