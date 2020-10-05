В Бурятии чиновник хотел как лучше, а получил штраф

Излишняя требовательность к подрядчику вылилась в нарушение закона







Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о контрактной системе в работе администрации Кабанского района. В частности, выявлены факты существенного завышения размера ответственности поставщика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по контракту.

По закону размер ответственности субъектов малого предпринимательства в таких случаях составляет 1% (в зависимости от цены контракта), но не менее 1 тыс. рублей и не более 5 тыс. рублей.«Проверкой установлено, что должностным лицом районной администрации в аукционной документации на реконструкцию дома культуры села Шигаево Кабанского района РБ ответственность подрядчика определена в размере 2%, что в денежном эквиваленте составило свыше 66 тыс. рублей», сообщили в надзорном ведомстве.По постановлению прокурора района должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 3 тысячи рублей.Фото: «Номер один»