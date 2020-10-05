05.10.2020
В Бурятии число летальных исходов от COVID-19 достигло 78

В Бурятии число летальных исходов от COVID-19 достигло 78

Ежесуточная динамика прироста больных закрепилась в пределах более 90 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом  в республике достигло 7464. Это на 95 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ – 4478 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5935 человек, умерли 78 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В стационаре по ул. Пирогова, д 30а, умерла пациентка 82 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, тромбоэмболией легочной артерии с сопутствующей ишемической болезнью сердца, нарушением ритма сердца, последствиями инсульта, сахарным диабетом.  В стационаре по ул. Пирогова, д. 30а умер пациент 82 лет с тяжелой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, цереброваскулярной болезнью.

Из 95 новых случаев коронавируса: 45 человек  обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Круг контактных лиц составляет 2908 человек, все обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 700 пациентов. Из них 10 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении –  751 пациент.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ -  нет.  В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации больных нет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 15 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – семь, на ИВЛ – 13, старше 65 лет – семь.

В двух обсерваторах находятся 35 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2410 человек, с нарастающим итогом – от 376 751 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com

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