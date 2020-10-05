В лесах Бурятии начались профилактические выжигания

Жители республики в ближайшее время могут наблюдать задымления, которые не будут связаны с лесными пожарами



Лесхозы Бурятии начали профилактические контролируемые противопожарные выжигания подстилки, сухой травы и других горючих материалов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Выжигания проводятся в Баргузинском, Бичурском, Хоринском, Еравнинском, Заиграевском, Тарбагатайском, Кижингинском, Прибайкальском, Баунтовском эвенкийском, Северо-Байкальском районах Бурятии и в пригороде Улан-Удэ.



Профилактические выжигания проводятся ежегодно в целях предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров. Таким способом лесники убирают горючий материал, который может стать причиной лесных пожаров.



Кроме того, лесопользователями проводится очистка делян от порубочных остатков.



В связи с этим, жители Бурятии в ближайшее время могут наблюдать задымления, не связанные с лесными пожарами. Республиканское агентство лесного хозяйства просит жителей Бурятии сохранять спокойствие. С графиком проведения профилактических отжигов можно ознакомиться на официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.



Напомним, особый противопожарный режим был снят 1 октября на всей территории Республики Бурятия в связи со снижением пожарной опасности.



Помимо профилактических выжиганий, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые, в случае возникновения лесных пожаров смогут остановить распространение огня.



Фото: РАЛХ





