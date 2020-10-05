В Улан-Удэ задержан 16-летний сборщик наркосырья

Подросток попался на краже шоколадных баточников в магазине



В Улан-Удэ в одном из продуктовых магазинов на площади Банзарова сработала тревожная сигнализация. Прибывшим по сигналу тревоги росгвардейцам сотрудники магазина сообщили о факте кражи шоколада.



Просмотрев систему видеонаблюдения и установив приметы подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки прилегающей территории обнаружили и задержали подозреваемого с рюкзаком.



В ходе досмотра у задержанного в карманах были обнаружены похищенные шоколадные батончики, а в рюкзаке – травянистая масса с характерным запахом дикорастущей конопли.



Задержанный 16-летний подросток был доставлен в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является марихуаной, весом более 1500 граммов. В ходе опроса было установлено, что несовершеннолетний специально выезжал в один из пригородных районов для сбора наркотических средств.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: Росгвардия

