05.10.2020
В Улан-Удэ задержан 16-летний сборщик наркосырья

В Улан-Удэ задержан 16-летний сборщик наркосырья

Подросток попался на краже шоколадных баточников в магазине

В Улан-Удэ в одном из продуктовых магазинов на площади Банзарова сработала тревожная сигнализация. Прибывшим по сигналу тревоги росгвардейцам сотрудники магазина сообщили о факте кражи шоколада.

Просмотрев систему видеонаблюдения и установив приметы подозреваемого, сотрудники вневедомственной охраны в ходе отработки прилегающей территории обнаружили и задержали подозреваемого с рюкзаком.

В ходе досмотра у задержанного в карманах были обнаружены похищенные шоколадные батончики, а в рюкзаке – травянистая масса с характерным запахом дикорастущей конопли.

Задержанный 16-летний подросток был доставлен в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является  марихуаной, весом более 1500 граммов. В ходе опроса было установлено, что несовершеннолетний специально выезжал в один из пригородных районов для сбора наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия
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