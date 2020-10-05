В Бурятии работникам авиаремонтного завода не платили зарплату

Выплаты начались только после поступления жалоб





В Бурятии АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» задолжало зарплату рабочим. Как сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в РБ, информация о принимаемых мерах по погашению задолженности рассмотрена на заседании комиссии при правительстве Бурятии по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда и занятости населения.

По итогам заседания комиссия поручила Министерству промышленности и торговли совместно с АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» решить вопрос о ликвидации задолженности по зарплате в срок до 10 сентября.В настоящее время, по информации работодателя, работникам, обратившимся с жалобами, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.Фото: «Номер один»