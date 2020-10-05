В Бурятии раскрыто убийство мужчины пропавшего без вести

Злоумышленник выстрелил в него из огнестрельного оружия «из глубокой личной неприязни»





В Бурятии сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с районными коллегами задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в апреле в селе Новокижингинск, сообщили в республиканском МВД.



Причастность злоумышленника к убийству молодого человека, объявленного без вести пропавшим, установлена в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудников Управления уголовного розыска МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из Кижингинского района.



Заявление о пропаже 28-летнего мужчины поступило в полицию в конце апреля. Родственник сообщил, что молодой человек в начале месяца уехал из поселка Усть-Баргузин, где живет и работает, в Новокижингск, но так и не вернулся. Полицейские приступили к поискам пропавшего мужчины. В Улан-Удэ на улице Тулаева сотрудниками полиции был обнаружен его автомобиль.



К оперативно-розыскным мероприятиям подключились опытнейшие сотрудники Управления уголовного розыска МВД региона. Во взаимодействии с коллегами из районного отдела полиции, а также следователями Следственного комитета полицейские отработали широкий круг очевидцев и свидетелей возможного убийства, проживающих в селе Новокижингинск. Оперативные данные, полученные, в том числе, с использованием метода полиграфических исследований, указали на подозреваемого – ранее не судимого 27-летнего уроженца Заиграевского района, вернувшегося в регион после длительного отсутствия. Молодой человек был задержан правоохранителями в столице Бурятии и признался в содеянном.



Он рассказал, что из глубокой личной неприязни лишил жизни 28-летнего мужчину, выстрелив в него из огнестрельного оружия. После чего из Новокижингинска на автомобиле отправился в Улан-Удэ и по дороге в лесном массиве спрятал тело убитого, где впоследствии оно было обнаружено полицейскими. Автомашину злоумышленник бросил на одной из улиц города.



Следственное управление СКР по Бурятии приводит некоторые детали трагедии.



Еще 3 апреля житель поселка Усть-Баргузин Баргузинского района приехал на своем автомобиле марки «Хонда Фит» в село Новокижингинск Кижингинского района, где он раньше долго жил, к друзьям. В гостях он оставался до 12 апреля, после чего бесследно исчез. Позже в городе Улан-Удэ на одной из улиц обнаружена машина пропавшего молодого человека.



В ходе кропотливой работы, проделанной следователем совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции, по уголовному делу по подозрению в совершении данного преступления задержан 27-летний житель Заиграевского района Бурятии, который в ходе проведенного допроса признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы, после чего указал место захоронения в лесном массиве, где обнаружено тело потерпевшего с огнестрельным ранением головы. В доме подозреваемого в ходе обыска обнаружен фрагмент самодельного огнестрельного оружия. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



По данным следствия, 12 апреля утром обвиняемый приехал в село Новокижинкинск, чтобы навестить малолетнюю дочь. На окраине деревни он повстречал знакомого на автомобиле, которого он считал любовником своей бывшей сожительницы. Обвиняемый сел к нему в салон, стал беседовать, а затем в ходе возникшей ссоры схватил находившееся в машине самодельное оружие, похожее на пистолет, приставил дуло к голове противника и выстрелил. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Злоумышленник пересел за руль и на автомобиле покойного скрылся с места происшествия. В лесном массиве возле своей деревни он закопал тело, позже отогнал машину в Улан-Удэ и бросил возле одного из жилых домов. Ключи от машины он уничтожил при помощи точильного станка. Также пытался сточить пистолет, от которого осталось одно дуло.



Фото: «Номер один»

