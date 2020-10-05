В Бурятии создадут единую картотеку быков-производителей

Такую возможность дает лаборатория иммуногенетической экспертизы сельхозживотных



В Бурятии на базе республиканской госплемслужбы открылась лаборатория иммуногенетической экспертизы сельхозживотных. Теперь проведение анализов на определение группы крови у животных, необходимых для подтверждения достоверности происхождения, доступно в республике. Ранее, ближайшая лаборатория по иммуногенетики находилась в Забайкальском крае.



В числе важнейших задач, которые стоят перед лабораторией, создание единой картотеки основных-быков производителей с данными по их группам крови. Одно из первых хозяйств, где началась эта работа, стало ООО «Иверия» Бичурского района. В этом хозяйстве были исследованы быки-производители калмыцкой породы КРС и матери с телятами. В общей сложности проведено 227 исследований селекционного ядра.



Эти данные позволят зоотехникам хозяйства вести точный учет генетических линий животных, поддерживать генетическое разнообразие внутри породы. Следующее хозяйство, в котором будет проводится забор крови быков–производителей - ООО «Победа» Бичурского района. Оно в этом году получило статус племенного завода и подобные исследования выведут племенную работу на новый уровень.



«В Бурятии реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». В рамках проекта поставлена задача по усилению селекционно-племенной работы в регионе, а также по наращиванию объемов производства и экспортного потенциала», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба-Жалсан Чирипов.



Отметим, сегодня Бурятия представлена 5 племенными заводами и 29 племенными репродукторами по разведению всех видов скота в отраслях молочного и мясного скотоводства, свиноводства, овцеводства и коневодства, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

