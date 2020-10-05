Одну из них – 84-летнюю пенсионерку – помогли найти неравнодушные горожане



В Бурятии найдены без вести пропавшие жительница Иволгинского района Роза Дашиевна Алсаева и улан-удэнец Алексей Машкин. Информация об их розыске ранее публиковалась на сайтах полиции и в СМИ, сообщила пресс-служба республиканского МВД.



Напомним, 34-летний Алексей Машкин с 20 августа не выходил на связь с родственниками. Вечером 3 октября мужчина самостоятельно вернулся домой. Как выяснилось, все это время он находился на сборе дикоросов в Закаменском районе.



А 84-летняя жительница Иволгинского района Роза Дашиевна Алсаева, ушедшая из дома в поселке Солдатский утром 17 сентября, обнаружена утром 3 октября в районе рынка «Народный». Отметим, ее нахождению способствовала информация, размещенная в СМИ и соцсетях: в адрес полицейских поступило несколько звонков от неравнодушных граждан, видевших пропавшую пенсионерку.



С найденными все в порядке.



Фото: «Номер один»

