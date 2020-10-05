В Бурятии энергетики массово заразились коронавирусом после совместного отдыха

Руководство организации обещают наказать





В Бурятии меры дисциплинарного взыскания будут применены к руководству организации, где из-за нарушений режима ограничительных мероприятий возник очаг коронавируса. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора РБ.

Очаг группового инфицирования возник в Курумканском РЭС, где с 17 сентября зарегистрировано 11 заболевших, в том числе 6 человек из числа сотрудников организации и 5 человек – из домашних очагов. Как выяснилось, коллектив в количестве 16 человек выезжал на отдых. Противоэпидемические мероприятия по локализации инфекции продолжаются. На сегодня из-за сложной эпидемиологической обстановки в в Курумканском районе общеобразовательные организации с 5 октября переведены на дистанционную форму обучения.В Роспотребнадзоре напомнили, что случаи групповой заболеваемости коронавирусом в республике регистрировались и ранее, и практически все они связаны с нарушением «антиковидных» запретов. Так, в июле этого года крупный очаг коронавируса возник в Северо-Байкальском районе после проведения свадьбы в кафе «Риальто». Там присутствовали 18 гостей, из которых 13 человек заболели.В Кижингинском районе в апреле-мае этого года заболело более 200 жителей района. Возникновение очага связано с посещением жителями религиозных обрядов – молебнов и похорон, которые проходили в апреле в селе Могсохон.В Тункинском районе в июне 66 человек заразились коронавирусом после проведения массового религиозного мероприятия, в котором принимали участие жители улусов Шулута, Далахай, Торы и города Улан-Удэ.Фото: «Номер один»