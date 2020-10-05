В мэрии Улан-Удэ ищут виновных в срыве отопительного сезона

Мэра дезинформировали о ходе работ, заявил его заместитель
В столице Бурятии завершена подача отопления в юго-западные микрорайоны, где со страшным опозданием закончили перекладку теплотрассы. Работа по подключению потребителей шла поэтапно.
«Подавали по трем направлениям – 102 микрорайон, 113 и 111-й. Технология такая. Необходимо сначала запустить дома, выставить гидравлические режимы, там большая подпитка, нагрузка на насосное оборудование. Рисковать было нельзя, дома были запущены не одновременно, а по порядку», - рассказал сегодня первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский.
Подключен 151 дом, а также социально-бюджетная сфера. Ряд обращений, которые поступили от граждан «сотых» кварталов, находятся на контроле.
«Мы запустили тепло и горячее водоснабжение. Но еще необходимо в сжатые сроки завершить работы – теплоизоляция, обратная засыпка, благоустройство по погодным условиям. Октябрьский район определен координатором всех этих работ под персональную ответственность первого заместителя Большакова Максима Васильевича», - пояснил Олег Екимовский.
Служебная проверка по факту срыва начала отопительного сезона сразу в нескольких улан-удэнских микрорайонах продолжается.
«Все мы понимаем, что так работать нельзя. Это вопросы жизнеобеспечения, поэтому все выводы будут сделаны. Понятно, в первую очередь это «Улан-Удэстройзаказчик», комитет по строительству, кто должен был осуществлять контроль. Эта проверка должна показать, почему дезинформировали руководство города, мэра, что все идет в графике, все будет запущено. Рабочий выезд мэра показал, выявил все эти недостатки, после этого была организована срочная, авральная работа», - рассказал Олег Екимовский.
Напомним, по факту срыва отопительного сезона Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по статье «Халатность».
«После начала реконструкции тепловых сетей должностные лица администрации Улан-Удэ вследствие недобросовестного отношения к службе не осуществляли надлежащий контроль за ходом выполнения подрядчиком работ, которым в установленные сроки обязательства по муниципальному контракту не выполнены. В связи с этим жители 154 многоквартирных жилых домов, 13 индивидуальных жилых домов, организаций социальной сферы на территории ряда микрорайонов города были лишены услуг горячего водоснабжения и отопления», - рассказали в Следственном комитете.
Фото: «Номер один»
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