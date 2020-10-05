ТГК-14 сделало перерасчет жителям сотых кварталов Улан-Удэ

Общая сумма составила 8 миллионов рублей
ПАО «ТГК-14» сделало перерасчет жителям «сотых» микрорайонов Улан-Удэ, которые получили тепло и горячую воду только в минувшие выходные. Его общая сумма составила 8 млн. рублей по около девяти тысячам лицевых счетов, сообщили в мэрии города.
При перерасчете по отоплению за дату начала отопительного сезона было взято 15 сентября.
В муниципальной жилищной инспекции обещают, что по домам, которые оснащены общедомовыми приборами учета, при проведении корректировок все полагающиеся суммы будут учтены. Для контроля жилинспекция проведет в первом квартале 2021 года соответствующие мероприятия.
Как известно, корректировки за прошедший год проводятся в первом квартале очередного года.
Сейчас решается вопрос и по электроэнергии. Известно, что жители замерзавших многоэтажек активно использовали нагревательные приборы, чтобы обогреть свои квартиры.
«Примерно выведен объем киловатт-часов. В ближайшее время вопрос будет решен», - заверяет жилинспекция.
Если у граждан есть проблемы по перерасчету, они должны обратиться в жилищную инспекцию Улан-Удэ.
Напомним, с начала сентября жители сотых кварталов Улан-Удэ сидели без горячей воды, а отопительный сезон у них начался только в первых числах октября. Причина - реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна». После стихийного схода жителей работы на объекте активизировались. На помощь «Фортуне» вышли бригады компаний «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», ТГК-14. Мэр города Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции к подрядчику и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.
Фото: «Номер один»
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