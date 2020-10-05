ТГК-14 сделало перерасчет жителям сотых кварталов Улан-Удэ

Общая сумма составила 8 миллионов рублей







ПАО «ТГК-14» сделало перерасчет жителям «сотых» микрорайонов Улан-Удэ, которые получили тепло и горячую воду только в минувшие выходные. Его общая сумма составила 8 млн. рублей по около девяти тысячам лицевых счетов, сообщили в мэрии города.

При перерасчете по отоплению за дату начала отопительного сезона было взято 15 сентября.В муниципальной жилищной инспекции обещают, что по домам, которые оснащены общедомовыми приборами учета, при проведении корректировок все полагающиеся суммы будут учтены. Для контроля жилинспекция проведет в первом квартале 2021 года соответствующие мероприятия.Как известно, корректировки за прошедший год проводятся в первом квартале очередного года.Сейчас решается вопрос и по электроэнергии. Известно, что жители замерзавших многоэтажек активно использовали нагревательные приборы, чтобы обогреть свои квартиры.«Примерно выведен объем киловатт-часов. В ближайшее время вопрос будет решен», - заверяет жилинспекция.Если у граждан есть проблемы по перерасчету, они должны обратиться в жилищную инспекцию Улан-Удэ.Напомним, с начала сентября жители сотых кварталов Улан-Удэ сидели без горячей воды, а отопительный сезон у них начался только в первых числах октября. Причина - реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная, которую затянул подрядчик – ООО «Фортуна». После стихийного схода жителей работы на объекте активизировались. На помощь «Фортуне» вышли бригады компаний «Бест Плюс», «СМИТ», «Регионстрой», а также МУП «Водоканал», ТГК-14. Мэр города Игорь Шутенков поручил применить все возможные штрафные санкции к подрядчику и привлечь куратора объекта от Комитета по строительству к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»