В Улан-Удэ за невыполнение «антиковидных» требований оштрафованы два предприятия

Работа пяти объектов торговли приостановлена в административном порядке на срок от 5 до 30 суток



В Улан-Удэ возбуждены административные производства с наложением штрафов по 100 тысяч рублей в отношении двух хозяйствующих субъектов: АО «Мэлон фэшн групп» и ООО «Эйч энд Эм хеннес», сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В ходе проверочных мероприятий выявлены факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В том числе - отсутствие устройств по обеззараживанию воздуха.



«В общей сложности факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий нами выявлены в 28 объектах розничной торговли непродовольственными товарами в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ. В сложившейся ситуации с учетом того, что объекты торговли являются наиболее посещаемыми местами, подобные нарушения недопустимы. По указу главы Бурятии теперь руководители торговых центров и комплексов должны осуществлять контроль за соблюдением арендаторами санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19. Роспотребнадзор призывает представителей бизнес-сообщества не пренебрегать всеми противоэпидемическими мероприятиями. Безопасность покупателей и персонала должна быть превыше всего. Только соблюдение всех мер профилактики COVID-19 поможет избежать ограничительных мероприятий», - отметили в пресс-службе санитарного ведомства.



По состоянию на 3 октября районными судами Улан-Удэ деятельность 5 объектов торговли приостановлена в административном порядке на срок от 5 до 30 суток, в отношении 17 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму 1,4 миллиона рублей. Управление Роспотребнадзора продолжает надзорные мероприятия по контролю за соблюдением противоэпидемических мероприятий в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ.



Фото: egov-buryatia.ru



