Улан-Удэ готовится освоить рекордную сумму на ремонт теплотрасс

Чиновники обещают подготовиться к работам заранее





На следующих год в Улан-Удэ предстоит отремонтировать и построить еще больше теплотрасс, чем в нынешнем. Объем финансирования составит более 1,5 млрд. рублей, что в два раза больше цифры 2020 года, сообщили в мэрии.