Улан-Удэ готовится освоить рекордную сумму на ремонт теплотрасс

Чиновники обещают подготовиться к работам заранее
На следующих год в Улан-Удэ предстоит отремонтировать и построить еще больше теплотрасс, чем в нынешнем. Объем финансирования составит более 1,5 млрд. рублей, что в два раза больше цифры 2020 года, сообщили в мэрии.
Так, работы охватят центральную часть Железнодорожного района – третья тепломагистраль. А в Советском районе запланировано закрытие малой котельной в микрорайоне Стеклозавод – потребителей переключат на ТЭЦ-1.
Напуганные нынешним срывом отопительного сезона в сотых кварталах чиновники обещают улан-удэнцам, что торги по выбору подрядчиков и прочие подготовительные работы (заготовка подрядчиками труб, бетонных лотков и т. д.) будут проведены заранее.
«Строительно-монтажные работы с завершением отопительного сезона нужно будет выполнить в сжатые сроки», - ставит цель мэрия.
Фото: «Номер один»
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