В Бурятии омбудсмен помог ветерану получить юбилейные 50 тыс рублей

Ветеран тыла едва не лишился их из-за причин, придуманных бюрократами



В Кяхтинском районе к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился пенсионер, ветеран Великой Отечественной войны, который пожаловался на отказ в предоставлении ему единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы.



Напомним, что в апреле-мае 2020 года по указу президента РФ произведены единовременные выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашизма и некоторым другим категориям граждан, пострадавшим в результате войны.



В годы Великой Отечественной войны ветеран трудился в тылу и был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Это, в силу федерального закона «О ветеранах», относит его к ветеранам Великой Отечественной войны. Однако в единовременной выплате ему отказали, поскольку удостоверения ветерана у мужчины не было, а в наградных документах неверно было написано имя заявителя.



Он через суд установил принадлежность ему медали, но получил официальный отказ Центра по установлению и выплате пенсий ПФР в Республике Бурятия в назначении ему выплаты, так как решение суда вступило в силу в августе 2020 года, значительно позже проведения выплат к 75-летию Победы.



Омбудсмен Юлия Жамбалова обратилась в Отделение Пенсионного фонда по Бурятии с письмом в поддержку заявителя, в котором привела доводы о праве ветерана претендовать на выплаты.



Статус ветерана получен мужчиной по окончании войны, в частности, при получении медали. Удостоверение ветерана является лишь подтверждающим статус документом, действующее законодательство предусматривает в качестве основания возникновения прав ветеранов на получение мер социальной поддержки не факт выдачи лицу соответствующего удостоверения, а факт участия гражданина в боевых действиях или награждение гражданина орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.



В итоге в республиканском отделении ПФР пересмотрено право заявителя на единовременную выплату, принято решение об осуществлении выплаты в размере 50 тысяч рублей.



Фото: «Номер один»

