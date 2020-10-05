В Бурятии в заказнике «Алтачейский» задержана группа браконьеров

Они сбили внедорожником УАЗ-469 задерживавшего их инспектора и пытались скрыться



В Бурятии в ночь с 3 на 4 октября около четырех часов утра на территории государственного природного заказника федерального значения «Алтачейский» инспекторской группой пресечена незаконная охота на копытных. Задержана группа из пяти человек, которые передвигались на автомобиле УАЗ-469 и вела незаконную охоту в заказнике «Алтачейский». Животному миру госзаказника «Алтачейский» в результате незаконной охоты был нанесен ущерб.



В момент задержания нарушители попытались скрыться, ослепив госинспектора дальним светом фар и целенаправленно сбив его автомобилем. Находящемуся при исполнении служебных обязанностей государственному инспектору был нанесен вред здоровью, но он продолжил работу по задержанию браконьеров. Автомобиль с группой нарушителей был задержан инспекторской патрульной группой Байкальского заповедника, сообщили в его пресс-службе.



Информация по факту незаконной охоты на ООПТ федерального значения передана в министерство природных ресурсов РФ и в компетентные органы для принятия правового решения.



Фото: baikalzapovednik.ru

