В Улан-Удэ убрались на кладбище японских военнопленных

Уборку организовали сотрудники УФСИН и представители городской общественной палаты



В Улан-Удэ сотрудники УФСИН по Бурятии совместно с представителями с Общественной палаты Улан-Удэ убрались на территории захоронения японских военнопленных в рамках плана по благоустройству воинских захоронений.



Совместными усилиями они очистили территорию от мусора, убрали сухую листву и выкосили сорняки и травы на могилах японских военнопленных на кладбище «Центральное» в микрорайоне Стеклозавод, сообщили в пресс-службе УФСИН.



Муниципальное ритуальное предприятие Улан-Удэ постоянно ухаживает за 354 могилами японских военнопленных, которые захоронены на центральном кладбище столицы Бурятии. Все расходы по уходу за захоронениями несет муниципалитет Улан-Удэ. Кладбище японских военнопленных в Улан-Удэ посещают родственники солдат, туристические группы из Страны восходящего солнца, дипломаты.



По официальным данным, после 1945 года в Бурятии находилось около 18 тысяч японских военнопленных. В республике насчитывается 25 японских захоронений, в которых покоятся более 1 тысяча человек. Однако возможно эта цифра больше, так как не учитывались могилы пленных солдат, умерших в транзитных эшелонах, следовавших через Бурятию в западно-сибирские регионы. 20 июля 1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии японских граждан, осужденных в Советском Союзе». В соответствии с ним, все военнопленные и интернированные японцы смогли вернуться на родину.



Фото: 03.fsin.gov.ru

