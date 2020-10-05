В Бурятии хотят выращивать кедр

В Прибайкальском районе лесники проводят эксперимент по выращиванию ценного дерева



В Бурятии сотрудники Кикинского лесничества и лесхоза в Черемушкинском лесном питомнике высеяли более 15 кг семян кедра. Так они смогут увеличить площади восстановленных лесов в рамках нацпроекта «Экология», который реализуется по указу президента России, сообщили в Республиканском агентстве лесного хзяйства.



«Кедр – это особо ценная порода деревьев. И его нужно беречь и лелеять. Поэтому возникла такая идея – выращивать не только сеянцы сосны, как мы это сейчас делаем, но и сеянцы кедра» - рассказывает главный лесничий Кикинского лесничества Лариса Зайцева.



Перед посевом семена прошли стратификацию – специалисты замачивали их в специальном растворе и оставляли в холоде.



«Мы специально высеяли семена на Черемушкинском питомнике, поскольку почва тут очень плодородная, и она хорошо подходит для выращивания сеянцев хвойных растений. Климат также благоприятен: высокая влажность и хороший прогрев вечерним солнцем. Специально для кедра подбирали место в тени высоких деревьев, чтобы летом солнце не спалило сеянцы» - рассказывает руководитель Кикинского лесхоза, Данил Вотинцев.



Осенние посевы семян сибирского кедра имеют преимущества перед весенними. Условия стратификации семян максимально приближены к естественным, и поэтому осенние посевы дают более дружные, развитые и равномерные всходы.



Первые всходы сеянцев кедра можно будет наблюдать уже весной. Как отмечают лесники, в случае, если всходы будут малоэффективными, весной эксперимент повторят.



Фото: РАЛХ







