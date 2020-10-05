Медиков Бурятии начали вакцинировать от коронавируса

Осложнений ни у кого не отмечено





Первые дозы вакцины от новой коронавирусной инфекции поступили в Бурятию на государственное предприятие «Бурят-Фармация» и были направлены в Городскую больницу №5 в Улан-Удэ для вакцинации медиков, которые непосредственно работают с коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

1 октября от коронавирусной инфекции вакцинацию прошли сотрудники Республиканской клинической инфекционной больницы.«Вакцинацию медицинские работники перенесли хорошо. За всеми организовано медицинское наблюдение. На сегодняшний день самочувствие у всех удовлетворительное», отметила Евгения Лудупова.Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, он переносится организмом так же, как обычная прививка.Пробная партия вакцины от коронавируса поступила в Бурятию в ограниченном количестве в рамках отработки логистической цепочки в виду особенностей перевозки и хранения при температуре -18С. Поступление основной партии вакцины для массовой вакцинации ожидается в ближайшее время.Фото: «Номер один»