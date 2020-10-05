Алексей Цыденов: «Все мы - результат труда учителя»

Учителя Бурятии получили премии за достижения в педагогической деятельности



В Улан-Удэ в онлайн-формате сегодня состоялась церемония награждения победителей конкурсов на присуждение премий лучшим учителям России и Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики. Педагогов поздравил Алексей Цыденов.



«В первую очередь, от души поздравить вас с праздником! Призвание учителя – особенное. Все мы - результат труда учителя. В любом случае основа закладывается в школе. Я хочу вам выразить максимальную признательность благодарность за ваш труд. У нас в целом в системе образования 1009 образовательных организаций всех уровней, 240 тысяч детей, подростков и молодых людей учится. В системе общего образования работают 8,5 тысячи учителей. Это люди, в чьих руках будущее не только республики, но и всей страны. А тех, кто сегодня является победителем, хочу поблагодарить особо – вы лучшие из лучших. И в это непростое время, с новыми формами обучения, смогли показать хороший результат. А главный результат вашей работы - подготовка наших детей, образование наших детей, формирование будущего нашей страны. Огромное спасибо всем учителям!» - сказал глава региона.



Победителями конкурса на присуждение премий за достижения в педагогической деятельности в Российской Федерации, получившими премию из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей, стали 10 учителей из Бурятии:



1. Цырендоржиева Виктория Николаевна, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа №2»

2. Ринчинова Ольга Викторовна, учитель начальных классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1»

3. Зарубина Валентина Павловна, учитель биологии, химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курумканская средняя общеобразовательная школа №1»

4. Елаева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Улан-Удэ

5. Малахирова Жанна Дугаровна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Российская гимназия №59 г. Улан-Удэ

6. Абашеева Светлана Бато-Мунхоевна, учитель физики государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат №61»

7. Монголова Галина Степановна, учитель бурятского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Улюнская средняя общеобразовательная школа имени Сахара Хамнаева»

8. Дагбаева Вера Данзановна, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия №3 г. Улан-Удэ»

9. Магура Мария Петровна, учитель физики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Физико-математическая школа №56 г. Улан-Удэ»

10. Мункожапова Сэсэг Дабаевна, учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42 г. Улан-Удэ».



В конкурсе на присуждение премий из республиканского бюджета в размере 50 тысяч рублей лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности победили 14 педагогов:



1. Гармаева Баирма Модосоевна, учитель бурятского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Курумканская средняя общеобразовательная школа №2»

2. Никулина Виктория Вячеславовна, учитель немецкого языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шпалозаводская средняя общеобразовательная школа №2»

3. Цыренова Эльвира Александровна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №33 г. Улан-Удэ»

4. Патахинова Виктория Викторовна, учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кыренская средняя общеобразовательная школа»

5. Балданова Баярма Дашиевна, учитель бурятского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Цагатуйская средняя общеобразовательная школа»

6. Будаин Светлана Гончиковна, учитель бурятского языка и литературы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1»

7. Балданова Сыжидма Чимитовна, учитель технологии государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Республиканский центр образования»

8. Бадмаева Марина Баясановна, учитель истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шибертуйская средняя общеобразовательная школа»

9. Павлов Дмитрий Александрович, учитель физической культуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бурятская гимназия №29»

10. Богомоева Татьяна Алексеевна, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ

11. Жамбалова Ирина Владимировна, учитель английского языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сосново-Озерская средняя общеобразовательная школа № 1»

12. Очиров Тимур Евгеньевич, учитель английского языка муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №47 г. Улан-Удэ»

13. Тихонов Алексей Леонидович, учитель истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №14» г. Улан-Удэ

14. Бадмаева Надежда Григорьевна, учитель начальных классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ.



В министерстве образования и науки Бурятии отмечают, что количество участников конкурса ежегодно увеличивается. В 2018 году в нем приняли участие 44 учителя, в 2019 году – 94, в 2020 году – 117.



Фото: egov-buryatia.ru



