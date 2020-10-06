Глава Бурятии посетил «ковидную» больницу

Алексею Цыденову пришлось полностью облачиться в защитный костюм
Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов посетил одну из больниц Улан-Удэ, где развернуты места для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Для этого главе региона пришлось полностью облачиться в защитный костюм.
«Проверил, как разворачиваются в Улан-Удэ дополнительные места для лечения больных коронавирусом. Запас мест в больницах мы обеспечим. Но лучше не болеть совсем. Земляки, берегите себя, соблюдайте меры предосторожности! Врачам, всем медработникам и персоналу, работающим в ковидных стационарах, низкий поклон», написал Алексей Цыденов на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, Минздрав Бурятии экстренно увеличивает коечный фонд для лечения больных коронавирусной инфекцией. Сейчас в Улан-Удэ «ковидные» пациенты заняли уже 86% имеющихся мест.
Как сообщила глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова, дополнительно открыто 50 коек в бывшем детском отделении при городской больнице №4 на улице Расковой. Там уже начали принимать больных. В среду планируется открыть 60 коек формата «мать и дитя» в отделении Детской республиканской больнице на ул. Модогоева. Также решается вопрос по развертыванию 60 коек в кожно-венерологическом диспансере.
Фото: с личной страницы Алексея Цыденова
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?