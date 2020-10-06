Глава Бурятии посетил «ковидную» больницу

Алексею Цыденову пришлось полностью облачиться в защитный костюм





Вчера глава Бурятии Алексей Цыденов посетил одну из больниц Улан-Удэ, где развернуты места для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Для этого главе региона пришлось полностью облачиться в защитный костюм.





«Проверил, как разворачиваются в Улан-Удэ дополнительные места для лечения больных коронавирусом. Запас мест в больницах мы обеспечим. Но лучше не болеть совсем. Земляки, берегите себя, соблюдайте меры предосторожности! Врачам, всем медработникам и персоналу, работающим в ковидных стационарах, низкий поклон», написал Алексей Цыденов на своей странице в «Фейсбуке».



