Улан-удэнки массово лишают своих детей жилья

Купленную на маткапитал недвижимость они оформляют только на себя





В Улан-Удэ прокуратура Октябрьского района выявила нарушение в использовании средств материнского капитала. Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2017 году горожанка получила маткапитал на двоих детей и приобрела на эти деньги жилье. Однако в нарушение закона недвижимость она оформила только на себя, не включив в число собственников своих детей.

Прокурор района обратился в суд с требованием к гражданке зарегистрировать на детей доли в праве собственности на жилое помещение, приобретенное на средства маткапитала. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.В прокуратуре Бурятии отметили, что в этом году только в Октябрьском районе Улан-Удэ в суды направлено 12 исков об устранении подобных нарушений закона. По результатам их рассмотрения 10 исков удовлетворены, в одном случае ответчики устранили нарушения добровольно. Один иск в настоящее время находится на рассмотрении.Фото: pixabay.com