В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 7559

Республика занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 7559. Это на 95 случаев больше, чем было в понедельник. В Улан-Удэ – 4535 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5980 человек, умерли 79 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» умер пациент 77 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, двусторонней полисегментарной пневмонией, с хронической ишемией мозга, субкомпенсацией, ишемической болезнью сердца. Находился в стационаре 9 суток, из них в отделении реанимации 4 суток.



Из 95 новых случаев коронавируса: 49 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 2940 человек, все обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 731 пациент. Из них 13 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 769 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - трое, на ИВЛ - нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации больных нет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 14 пациентов, в т.ч. старше 65 лет – шесть, на ИВЛ – 11, старше 65 лет – пять.



В обсерваторе находятся 15 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1881 человек, с нарастающим итогом – от 378 632 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает шестое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения с показателем 743, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



В ДФО по информации на 5 октября количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 823,1 случая. По данному показателю ДФО занимает третье место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения составляют Магаданская область (2 161,8 выявленных случаев), Камчатский край (1 467,6) и Сахалинская область (1 199,8). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –405,4.



Всего в России по состоянию на 5 октября выявлено 1 225 889 случаев COVID-19 - это 834,8 заболевших на 100 тысяч населения.



Фото: pixabay.com

