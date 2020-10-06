В Бурятии сотрудники Росгвардии задержали омулевых браконьеров

В отношении двух сельчан возбуждено уголовное дело, изъята сеть и лодка с мотором



Сотрудники ОМОН «Кречет» совместно с сотрудниками МВД в ходе рейда в дельте реки Селенга в нескольких километрах от села Фофоново Кабанского района обнаружили в воде сеть, в которой находилась рыба.В ходе оперативных мероприятий задержаны двое мужчин, которые занимались незаконной добычей водных биоресурсов.



У браконьеров изъяты лодка с мотором, 60-метровая сеть и более 40 хвостов байкальского омуля, добытого незаконным путем.



Задержанные жители Кабанского района доставлены в отдел полиции для принятия правового решения. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов органами следствия возбуждено уголовное дело.



В Бурятии продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина 2020». В рамках операции сотрудники правоохранительных органов и ведомств выявляют и пресекают правонарушения,связанные с незаконной добычей водных биологических ресурсов.



Фото: Росгвардия



